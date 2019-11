L’importanza del calcio in Italia: i numeri

Lo sport, per gli italiani, è stato sempre uno dei divertimenti preferiti. L’Italia spesso ha mostrato superiorità in tante discipline esportando i suoi talenti dello sport: dai calciatori ai piloti di, a cui si aggiungono centinaia di medaglie in nuoto, canottaggio, ciclismo.

Ma lo sport preferito dal popolo del Bel Paese resta sempre lui, il calcio. Uno sport tanto seguito negli stadi quanto alla TV e che, in quanto a redditività, non ha eguali. Inutile sottolinearlo, agli italiani il calcio piace, più di qualsiasi altro sport.

E a dirlo sono i numeri raccolti nel tempo. Quanti tifosi seguono le partite allo stadio? Prendendo anche solo il caso della Serie B, nella stagione 2018/2019 gli spettatori sono stati in media 7.400 a partita. Per la Serie A si sale a oltre 25.000 per ogni partita, per un totale di quasi 10 milioni di presenze negli stadi per l’intera stagione.

Non solo tifosi allo stadio: gli italiani guardano il calcio in TV, su Sky o Premium, registrando oltre 270 milioni di spettatori incollati davanti allo schermo a differenza dei poco più di 10 milioni interessati al basket.

E il calcio è sul podio anche per quanto riguarda l’attività sportiva, risultando essere il secondo sport praticato più diffuso. Un bel 23%, dietro al 25% di fitness, ginnastica e cultura fisica e davanti agli sport acquatici. Continua però l’interesse in crescita, da ormai qualche anno, per il rugby, registrando un incremento delle vendite dei biglietti sulle piattaforme online.

Di tutto ciò non è da sottovalutare l’aspetto economico. Per ogni euro investito nello sport calcio, lo Stato ha ottenuto un ritorno in termini fiscali e previdenziali di 14.4 mln di Euro. Il Bilancio Integrato pubblicato dalla FIGC nel 2017 testimonia questi numeri. Il calcio nel suo complesso fattura 4.5 miliardi (3.4 quello professionistico) e nel 2017 ha rappresentato il terzo settore economico per investimenti. In pratica, il 35% del volume d’affari dello spettacolo in Italia è merito del calcio.

E se l’interesse nel praticarlo e vederlo è così elevato, crescente è l’attenzione anche per le scommesse in Italia. Se si stilasse una classifica su ciò che maggiormente affascina un tifoso, sicuramente sul podio troveremmo i risultati delle partite: sapere come va a finire il match, chi vince o perde e quanto o addirittura ipotizzare i migliori giocatori in campo. Dalla nascita di Internet in poi, sono tanti i siti di bookmakers per scommesse sportive, alcuni di loro sono riusciti ad affermarsi con determinazione, altri sono caduti di nuovo nel dimenticatoio. Le scommesse sul calcio, soprattutto online, sono la colonna portante del settore scommesse sportive in Italia, facendo registrare un aumento costante dei volumi di gioco e, al tempo stesso, delle vincite ai giocatori.

In definitiva, lo sport del calcio regna sovrano in Italia, in ogni sua forma e sfumatura, denotando una forte incidenza non solo economica e fiscale per l’intero Paese, ma anche e soprattutto sociale.