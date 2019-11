Si fa legalità a Manfredonia (FOTO)

che, per quattro giorni, sta diventando ‘centro nevralgico ‘del Gargano e della Capitanata nell’con la ‘’, durante la quale il progetto “” (promosso dall’) tirerà ledi quanto realizzato nella prima annualità e darsi loper il seguito.

UN MOMENTO DELL’INCONTRO – ST

Incontri tematici e confronti pubblici con le comunità del territorio su argomenti di sempre più stringente attualità. Una riflessione ragionata e collettiva per aumentare la consapevolezza dei singoli e sfatare i tabù che molto spesso ancora resistono attorno a determinate “parole” e “circostanze”, rafforzando un virtuoso percorso formativo intrapreso dall’inizio del 2019 da trenta ragazzi under 18 del territorio.

UN MOMENTO DELL’INCONTRO – ST

A Manfredonia, dal 21 al 24 novembre, dunque, quattro appuntamenti scandiranno le varie tappe del percorso educativo e formativo al centro del progetto vincitore del bando Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano (Por Puglia 2014/2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6).

Dopo l’incontro di ieri, presso Coworking Smart Lab con “Le parole della legalità”, stamani – venerdì 22 novembre a partire dalle ore 9.30 presso l’Aula Magna del Liceo Galilei-Moro di Manfredonia e in collaborazione con l’Istituto stesso – , si sta svolgendo il workshop “Scuola di legalità”.

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, Prof. Leonardo Pietro Aucello, di Miriam Grassi, coordinatrice del progetto “Un’impresa per A.M.I.C.A.” e Vincenzo Signoriello, capofila dell’ATS Daunia è Puglia, interverranno: Alessio Giannone, in arte Pinuccio, inviato della trasmissione “Striscia la Notizia”; Francesca Chiavacci, presidente Arci nazionale; Giulia Ferrandino e Martina Cassa, partecipanti al progetto; Anna Chinni, docente e progettista ENAC PUGLIA; Giuliano Foschini, autore del libro “Ti mangio il cuore”; Arcangela Petrucci e Marianna Ciavarella, vedove dei fratelli Luigi e Aurelio Luciani, vittime innocenti della strage di San Marco in Lamis. Moderatore del dibattito: il giornalista Matteo Palumbo.

Domenica 24 novembre a partire dalle ore 10.00 si terrà un altro importante momento pubblico, al quale tutti i cittadini e le Istituzioni del Gargano e della Capitanata sono invitati a prendere parte. Si tratta del Corteo Bianco “ Sulla strada della legalità ” al quale sono state invitate tutte le autorità e le associazioni no profit del territorio. Il corteo partirà da Largo Diomede, per poi snodarsi sul Lungomare N. Sauro, Piazza Marconi, Corso Manfredi, via dell’Arcangelo, viale Miramare e ritorno in Largo Diomede, dove è prevista la conclusione con dibattito moderato da Matteo Perillo.

a partire si terrà un altro importante momento pubblico, al quale tutti i cittadini e le Istituzioni del Gargano e della Capitanata sono invitati a prendere parte. Si tratta del “ ” al quale sono state invitate tutte le autorità e le associazioni no profit del territorio. Il corteo partirà da Largo Diomede, per poi snodarsi sul Lungomare N. Sauro, Piazza Marconi, Corso Manfredi, via dell’Arcangelo, viale Miramare e ritorno in Largo Diomede, dove è prevista la conclusione con dibattito moderato da Matteo Perillo.

Sempre domenica 24 novembre, dalle ore 17.00 in poi in Piazzetta Mercato, concerto di chiusura a cura dell’Accademia Musicale Dam Manfredonia.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, che sono invitati ad aderire alle iniziative in programma.