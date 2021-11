I neo consiglieri. Antonio Vitulano: “Celebriamo insieme l’inizio di una nuova amministrazione”

(nota stampa). “All’alba di un nuovo giorno! Carissimi Elettori ed Elettrici. Sono lieto di esultare per l’ottimo risultato che tutti insieme abbiamo raggiunto: l’elezione del nuovo Sindaco Gianni Rotice per la nostra Città.

Vorrei ringraziare in primis Gianni Rotice e Giandiego Gatta per avermi coinvolto in questa nuova opportunità. Desidero rivolgere un grazie sincero a tutti coloro che in questi mesi hanno creduto in noi, a tutti coloro che ci hanno sostenuto, incoraggiato e dato fiducia.

Un sentito ringraziamento va ai cittadini di Manfredonia che si sono avvicinati al nostro progetto: la vittoria ottenuta è un successo di squadra, ogni candidato consigliere ha apportato un contributo indispensabile per il risultato conseguito con perno importante il Nostro Sindaco Gianni Rotice. E Grazie,anche, a quanti ci hanno osservato e alla fine non votato. A loro vorrei dire che ci saremo sempre e che saremo l’Amministrazione di tutti.

Per risollevare la Nostra Amata Manfredonia c’è un grande lavoro da fare. Conosciamo le difficoltà del territorio come ne conosciamo bene le potenzialità. Sarà un lavoro impegnativo che perseguiremo nel tentativo di stimolare la partecipazione e il coinvolgimento di tutta la popolazione alla vita sociale e amministrativa.

Esco da quest’esperienza arricchito dai vostri sguardi, dal vostro contributo di pensiero, dal supporto che mi avete espresso, di cui sono profondamente grato e che sarà mia cura non disperdere. Celebriamo insieme l’inizio di una nuova amministrazione, dinamica e costante, che sarà sempre accanto ai cittadini.

Celebriamo insieme l’alba di un nuovo giorno”.

Antonio Vitulano, consigliere comunale di Manfredonia, in quota Forza Italia.