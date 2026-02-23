Edizione n° 5986

Home // Cronaca // Omicidio di Lucia Salcone, arrestato il marito. Il sindaco Colangelo: “Comunità sconvolta”

LUCIA SALCONE Omicidio di Lucia Salcone, arrestato il marito. Il sindaco Colangelo: “Comunità sconvolta”

"Valuteremo la costituzione di parte civile”

Il sindaco di San Severo, Colangelo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Febbraio 2026
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO – Svolta nelle indagini sull’omicidio di Lucia Salcone, la donna uccisa il 27 settembre 2024 sulla Strada Provinciale 13, in agro di San Severo. Nella mattinata di oggi è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del marito della vittima, indiziato del delitto. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, al termine di un’articolata attività investigativa durata diversi mesi.

La notizia ha scosso profondamente la comunità sanseverese. A commentare l’arresto è stato il sindaco Lidya Colangelo, che ha diffuso una nota ufficiale esprimendo sgomento e vicinanza alla famiglia.

“Assistiamo sgomenti alla notizia diffusa questa mattina – dichiara il primo cittadino – in ordine all’esecuzione dell’ordinanza emessa dal GIP che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del marito della nostra concittadina Lucia Salcone”.

Il sindaco ha voluto ringraziare la Procura di Foggia e le Forze di Polizia per “il notevole lavoro investigativo durato molti mesi”, sottolineando la complessità dell’attività che ha portato all’emissione del provvedimento cautelare.

“In questo triste momento – prosegue Colangelo – esprimo, a nome dell’intera comunità e dell’Amministrazione comunale, la più totale solidarietà e la più convinta vicinanza alla famiglia, così duramente colpita dagli sviluppi delle indagini e da questo ulteriore negativo episodio”.

L’Amministrazione comunale, inoltre, sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento, qualora l’Autorità giudiziaria disponga il rinvio a giudizio. Una scelta che, nelle intenzioni dell’ente, avrebbe anche un valore simbolico e civile nella lotta contro la violenza di genere.

“Si tratta di una situazione che ha sconvolto la comunità sanseverese – conclude il sindaco – e intendiamo incidere affinché delitti come il femminicidio non abbiano più a ripetersi”. L’arresto rappresenta un passaggio cruciale nell’inchiesta su uno dei fatti di cronaca più dolorosi degli ultimi anni per il territorio. Le indagini proseguono per chiarire ogni ulteriore aspetto della vicenda.

