Durante il derby Milan - Inter, ricordato Michele Di Tommaso giovane di Zapponeta morto in un incidente stradale

Milano – Zapponeta. La passione per il calcio può unire le persone in modi sorprendenti, trasformando una partita in un momento di commozione e solidarietà. È esattamente ciò che è accaduto durante il recente derby milanese tra il Milan e l’Inter, dove la Curva Sud Milano ha reso omaggio a Michele Di Tommaso, un giovane tifoso rossonero tragicamente scomparso in un incidente stradale la sera della scorsa Domenica delle palme.

Michele Di Tommaso, 21enne originario di Zapponeta, è stato ricordato con affetto e rispetto da parte dei suoi amici e della sua famiglia, che hanno chiesto alla comunità del calcio di commemorare il suo spirito e la sua passione per il Milan. Ed è così che “Taka Briga Milano”, un gruppo appartenente alla Curva Sud, ha deciso di onorare la memoria di Michele con un gesto toccante durante il derby più atteso della stagione.

Domenico, uno dei migliori amici di Michele, ha raccontato a StatoQuotidiano.it l’emozionante momento in cui lo striscione è stato srotolato nella Curva Sud di San Siro. “Sono un amico di Michele Di Tommaso. Ieri la Curva Sud Milano lo ha omaggiato con uno striscione durante la partita ed ho anche una foto”, ha condiviso con orgoglio.

Lo striscione, visibile tra i cori e i colori della folla, portava un messaggio semplice ma potente: “Michele Vive”.

Per Michele Di Tommaso e per tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato, lo striscione nella Curva Sud di San Siro è stato molto più di un semplice tributo durante una partita di calcio. È stato un modo tangibile per mantenere viva la sua memoria e per far sentire la presenza di Michele in uno dei luoghi che più amava. Michele, numero 9 del Real Zapponeta, autore di 13 goal in stagione, che tanto amava il calcio e il pallone.