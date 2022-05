Camionista del Gargano: “Invalido dopo vaccino, per lo Stato non esisto”

FOGGIA, 23/05/2022 – (lanuovabq) La drammatica storia di Roberto Sciotta, autotrasportatore del Gargano travolto il 9 giugno scorso da un’ondata di reazioni avverse da vaccino: fibromialgia, fenomeno di Raynaud, connettivite, vasculite cutanea, Sindrome di Sjogren e sclerodermia, tutte accertate: «Ci sono giorni che ho paura di morire, non è facile starmi vicino quando sanguino dalla bocca».

A giugno sarà licenziato e si apriranno le porte della disoccupazione: «Per queste patologie lo Stato non riconosce l’invalidità, mi hanno vaccinato ad un open day in cui non avrebbero dovuto farmi la puntura. Chiederò conto al governatore Emiliano». Il 9 giugno prossimo verrà licenziato perché avrà esaurito l’anno di malattia. Poi, per Roberto Sciotta, 40 anni ad agosto si apriranno le porte della disoccupazione: invalido per colpa del vaccino, ma per lo Stato è un fantasma.

La sua vita dopo quella puntura è un inferno e il fatto di trovarsi a dover dipendere dagli altri, nella speranza che lo Stato, nel frattempo, gli riconosca un’invalidità che ad oggi non gli riconosce, è l’umiliazione più grossa per questo autotrasportatore di Vico del Gargano residente a San Nicandro Garganico che a un anno ormai dal vaccino vive allettato e si sposta con delle stampelle speciali che non gravano sulle mani. (lanuovabq)