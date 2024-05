Per la prima volta nella sua storia (così come accaduto per tanti altri virtuosi strumenti amministrativi come, ad esempio, il Garante per le persone con Disabilità e l’Agenzia per la Casa) Manfredonia ha finalmente il suo Documento Strategico per il Commercio, anch’esso avviato dall’Amministrazione Rotice con Delibera di Giunta n.6 del 13 gennaio 2023 ed approvato da una Delibera di Consiglio comunale n. 22 del 10 maggio 2024 dal Commissario Rachele Grandolfo.