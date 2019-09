Ironia sessista su bustine zucchero: polemica contro bar pugliese

Taranto. Nel tarantino un bar distribuisce ai suoi clienti bustine di zucchero con frasi sessiste. E’ quanto reso noto sulla pagina “Donna a Sud”

“Che belle gambe… a che ora aprono?”.

“È impossibile risalire all’azienda sponsor quindi per logica si può pensare a bustine appositamente personalizzate per tirare un “sorrisino” all’habitué di turno, scusante di un marketing di basso profilo. Non siamo riuscite, per ora, a risalire al distributore “misogino” tale da rendere un dolcificante un amaro in bocca. 🔺🔺🔺 gaffe, ironia, arretratezza non vanno permesse in nessun caso neanche davanti ad un caffè, altrimenti si contribuisce a diffondere pregiudizi sessisti“, è scritto nella pagina facebook.