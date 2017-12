Manfredonia, i Carabinieri arrestano tre stranieri per furto

Di:

Manfredonia, 23 dicembre 2017. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia hanno tratto in arresto tre cittadini stranieri, due senegalesi e un ivoriano, perché colti nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso, commesso nella località Versentino di Manfredonia.

In particolare, i tre uomini sono stati notati da una guardia giurata in servizio di vigilanza mentre stavano caricando sulla loro autovettura alcuni pannelli presso-piegati di zinco, che avevano smontato da un capanno adibito a magazzino, dove fungevano da tettoia. L’addetto alla vigilanza allertava il servizio di pronto intervento “112” e immediatamente una pattuglia del Radiomobile arrivava sul posto.

Nel frattempo, vistisi scoperti, i tre stranieri, saliti a bordo della loro autovettura, tentavano di scappare, venendo però raggiunti e bloccati, dopo un breve inseguimento, dalla pattuglia dei Carabinieri.

I tre, identificati in Ndiaye Aliou (57enne senegalese), Keita Moussa (37enne senegalese) e Sidibe Yousf (28enne ivoriano), sorpresi con strumenti da scasso, torce e coltello, venivano pertanto tratti in arresto per il furto aggravato di 70 mq di panelli in zinco, del valore di circa 3.500 €uro.

Gli arrestati, tutti senza fissa dimora in Italia, sono stati associati al Carcere di Foggia, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

