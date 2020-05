Casinò online in Europa: qual è la nazione con più giocatori?

Se prima era il giocatore a doversi recare al casinò, oggi è direttamente il casinò ad entrare nelle case degli amanti del gioco d’azzardo. Negli ultimi 10 anni, complice la diffusione dei dispositivi mobile, il gambling ha conosciuto un’evoluzione pazzesca rendendosi facilmente alla portata di tutti. Collegamenti immediati, bonus, palinsesti sempre in aggiornamento: sono tanti i Paesi del mondo dove i giocatori scommettono assiduamente . Sulla base dei dati ottenuti nella Conferenza sul Gioco d’Azzardo di Londra 2019 si evince che in Slovenia i casinò reali reggono ancora botta, mentre la Svizzera ha presentato di recente una spesa media per ogni giocatore pari a circa 200 dollari all’anno, che diventano la metà in Irlanda e nei paesi scandinavi.

Meno dediti al gioco sembrano invece gli inglesi. La massiccia presenza di siti e di bookmaker famosi in tutto il mondo non copre il numero ridotto di giocatori d’azzardo che di conseguenza hanno perso interesse verso il settore del casinò online. In Italia, invece, la situazione è più particolare: il casinò non incide troppo nella spesa pro capite, mentre è maggiore la spesa concisa alle slot machine. Certamente, il gambling è molto apprezzato anche nello Stivale, tanto che si discute spesso della sua possibile liberalizzazione.

Da quando è stato vietato il gioco d’azzardo online negli USA, l’Europa ha preso il comando e l’Euro si è rivelato in tal senso la moneta più utilizzata in tutto il globo. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio proliferare di portali e piattaforme che offrono tutti i giochi da casinò possibili e immaginabili, che hanno richiesto una dovuta regolamentazione: è il caso dell’AAMS in Italia. Molte sono state le novità anche a livello legislativo che hanno interessato i casinò sul territorio nazionale, ma negli ultimi anni il fenomeno non ha mai voluto saperne di arrestarsi. Nel nostro Paese il bilancio generale parla infatti di curve di crescita importanti di anno in anno, mentre i più grandi bookmaker registrano record di ogni tipo, persino sulle cifre scommesse nell’arco di pochi mesi.

Il segreto dei casinò online è lo stesso in tutta Europa: si punta sui giochi più famosi e comuni e non sui classici giochi di carte, come si potrebbe invece pensare. Le slot possono essere facilmente aggiornate e migliorate, con tanto di opzioni che incidono sul tasso di gradimento da parte dell’utenza. La continua concorrenza tra le software house, inoltre, mette a disposizione del giocatore promozioni e novità che sono destinate ad aumentare nel giro di pochi mesi.

Il gambling, tuttavia, è ancora lontano dalla sua massima evoluzione. Si attende ad esempio lo sviluppo della realtà virtuale, che se integrata al gioco d’azzardo potrebbe rivoluzionare in maniera epocale la concezione del gioco stesso. In Italia, i giochi degli online casino hanno registrato una spesa di quasi 1 miliardo di euro. Figuriamoci cosa potrebbe succedere in altri Paesi, soprattutto se il settore in questione muterà ulteriormente. Anzi, si potrebbe già dire che effettivamente sia solo questione di tempo. L’Europa dei casinò si trova alle porte di una nuova era.