Foggia, 25 settembre 2018. “La festa dell’unità provinciale è stata molto partecipata, dall’allestimento dei gazebo ai compagni che si sono occupati della ristorazione. Si deve lavorare per la ripartenza, c’è il Pd, il simbolo e chi vuole lavorare è presente”. Lia Azzarone, segretario provinciale del Pd, smentisce l’esistenza di qualunque dissidio all’interno del gruppo, in particolare del partito a Foggia in cui, pure, si celebrò l’anno scorso un congresso cittadino seguito da ricorsi. Il nodo politico riguarda i rapporti con l’ala renziana, quella di Elena Gentile, l’eurodeputato che su facebook, in occasione della festa dell’Unità, stigmatizzò il mancato invito al consigliere Buonarota che a quell’area fa riferimento. “Ma non parlo di un congresso del 2017- prosegue Azzarone- in questi mesi è cambiato il mondo. Qui, oltre a Zingaretti, che abbiamo invitato come unico candidato alla segreteria, per ora, è venuto Matteo Richetti, per due giorni ha girato con me la provincia. Non sta in piedi il discorso che se non sei ‘amico’ non puoi entrare, il partito è di tutti”.

Il Pd verso le comunali e le provinciali

La settimana prossima, il primo incontro con gli amministratori sulle elezioni provinciali di fine ottobre. Sebbene il segretario guardi al futuro e alle prossime scadenze elettorali, qualche ruggine è rimasta nelle correnti foggiane, come dicono fonti molto vicine agli ambienti renziani. Per svoltare serve un “accordo programmatico” e, per le provinciali, sarebbe la candidatura a presidente della Provincia del sindaco di Pietra Montecorvino Raimondo Giallella. Un passo del fronte di Emiliano, insomma, per riavviare un dialogo coi renziani anche in vista delle comunali l’anno prossimo. Valutazioni che, in ogni caso, non sono ancora passate dagli incontri ufficiali.

Questa divisione a Foggia può avere ripercussioni per la candidatura a sindaco? E’ chiaro che le voci più critiche del partito fanno riferimento alle sconfitte del 4 marzo per dire che “nemmeno con i civici” si è riusciti a vincere, registrando il peggior risultato regionale del Pd in Italia. Ma vediamo i posizionamenti locali rispetto ai nomi dei leader nazionali. Il capogruppo del Pd in Comune Augusto Marasco è vicino al governatore regionale, l’altro consigliere Alfonso de Pellegrino al deputato di Manfredonia Michele Bordo, orlandiano, Luigi Buonarota è renziano, la segreteria provinciale e cittadina è frutto di una vittoria dell’assessore regionale Piemontese e di Emiliano. Nel 2015, con la segreteria Rauseo, Piemontese ottenne il massimo dei voti in provincia e divenne assessore. Da allora, come dice Azzarone, “è cambiato il mondo”, e pure il Pd, non c’era stato l’exploit della Lega al sud ma il M5s ottenne un nutrito numero di consiglieri regionali, la sfida fu tutt’altro che semplice.

Congresso nazionale e regionale

Si dovrà celebrare il congresso nazionale, e, sebbene nessuno si sbilanci perché “si aspettano tutti i nomi dei candidati”, come dice il segretario cittadino Davide Emanuele, il gruppo dirigente di Manfredonia, secondo indiscrezioni, potrebbe scegliere di puntare su Zingaretti. Parliamo del deputato Michele Bordo e del consigliere regionale Paolo Campo, un unico sostegno con il gruppo che fa riferimento ad Emiliano. Ma i fedeli di Renzi aspettano il nome dell’antagonista di Zingaretti, e già mappano la Puglia per capire dove un loro nome potrebbe avere più possibilità, come a Brindisi e a Taranto. In ogni cosa “una conta”, come per ogni congresso, e la fiducia che Renzi trovi un candidato quanto più noto possibile in ogni parte d’Italia, o comunque più noto di Zingaretti.

L’altro appuntamento è il congresso regionale. Fu proprio l’eurodeputato Elena Gentile a chiedere le dimissioni del segretario regionale Marco Lacarra dopo le politiche, cosa che non è avvenuta, né il governatore auspicherebbe un cambio in quella postazione, a differenza dei renziani.

Campo: “Zingaretti ha l’idea di un partito strutturato”

Maria Grazia Campo è consigliere comunale a Manfredonia, roccaforte decennale del partito democratico nelle sue evoluzioni dal Pci ad oggi. Orlandiana, ha votato sì al referendum: “Abbiamo fatto, per questo una delle migliori campagne in tutta la provincia. Credo che il governo degli ultimi 5 anni sia stato migliore di tanti governi precedenti e che Renzi sia meglio di Salvini, Di Maio, Berlusconi. Ma abbiamo pagato, come partito, un prezzo altissimo alla personalizzazione della politica, non più una comunità che cammina unita ma tanti singoli che camminano per conto loro”. A proposito di Zingaretti, ascoltato alla festa dell’Unità provinciale a Foggia, aggiunge: “Lo apprezzo per il modo in cui ha saputo muoversi per le regionali, con apertura, parla all’elettorato per riprendesi quei voti che abbiamo perso e che da qualche parte sono andati. Ha un’dea di partito radicata sul territorio, invece Renzi ha un’idea centrata sul segretario che ha esautorato la classe dirigente locale”. Avverte “caos e confusione nel partito, siamo fermi, non si muove nulla, almeno che io sappia. Orfini dice di sciogliere il partito, ma perché, il nome Pd è bello, siamo noi a dover dare dei contenuti. A livello locale di questo dibattito non c’è nulla, noi, in particolare, ci occupiamo ogni giorno solo di questioni amministrative con i suoi ‘appiattimenti’ sulla materia, i suoi logoramenti e la perdita di consiglieri come Tonino Prencipe, che ha lasciato il Pd”.

L’ex senatore Orazio Montinaro, in un’intervista a Stato Quotidiano, aveva già espresso la sua critica al dibattito nel partito nazionale che “non raggiunge i territori” ma è abbastanza autoreferenziale. Un passaggio che ritorna anche nelle dichiarazioni di Campo: “Vorrei che i dirigenti avvertissero di più la responsabilità di ricostruire invece di perdere tempo ad attaccarsi: arroccati sulle loro posizioni parlano poco al popolo e ai militanti”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 25 settembre 2018