Castelfidardo piange la scomparsa di Matteo Fatone, morto prematuramente a causa di una malattia. Originario di Manfredonia (Puglia) l’uomo era molto conosciuto nelle Marche soprattutto in ambito calcistico in quanto il figlio Francesco (classe ’96) ha disputato diverse stagioni ad alti livelli tra serie D ed Eccellenza, indossando le maglie di Maceratese, Portorecanati e infine Chieti. Da alcuni anni il ragazzo aveva smesso di giocare, quest’anno ha deciso di ripartire dalla Vigor Castelfidardo, in Promozione.

E’ la stessa società vigorina ad esprimere vicinanza al proprio tesserato per la perdita del padre: “La società tutta esprime le più sentite condoglianze e abbraccia forte Francesco Fatone per la prematura perdita di suo padre, Matteo”.

fonte https://www.youtvrs.it/addio-a-matteo-padre-dellex-portiere-della-maceratese/