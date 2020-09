Dalla Puglia ai reels irlandesi: esce “Vecchie cicatrici”, debut album di Robbè

Bari, 25 settembre 2020. Il 25 settembre 2020 è il giorno di “Vecchie cicatrici”, brillante debut album di Robbè, pubblicato da Beta produzioni e distribuito da Artist Firts, disponibile all’ascolto in formato fisico e su tutti i digital stores.

Roberto Doto, in arte Robbè, è un cantautore classe ’94 nato a Deliceto, piccolo paese del Subappennino Dauno, terra di confine tra la Puglia, l’Irpinia e la Basilicata.

Una terra che Robbè porta con sé in giro per il mondo, contaminandola di influenze che man mano raccoglie lungo il proprio cammino: dall’entroterra del sud alle dolci colline bolognesi, fino alle ripide scogliere d’Irlanda, Robbè traspone il proprio vissuto e le proprie radici in reels e ballads, mescolando sapientemente stili, culture e tradizioni.

In un panorama musicale fatto di emozioni “mordi e fuggi”, Robbè si presenta al pubblico con un album di ben 12 brani, denso e stilisticamente ricco, in un originale vortice di malinconie ed eccentricità che lascia spazio a intensi attimi di respiro.

Da buon “artigiano della musica”, Robbè elabora emozioni e nostalgie con minuziosa cura e raffinata attenzione, cesellandone ogni dettaglio.

L’album è stato anticipato dal delicato video-singolo “Vorrei vivere al mare”, diretto da Martyna Walczak e girato nella cittadina polacca di Lodz con la fotografia di Giovanni Cimarosti ed il montaggio di Aleksandra Kasprowicz ed André Vitor Tavares.

Robbè,rigorosamente con due “b”, è un ipocoristico: dal greco ὑποκορίζομαι, ossia “chiamare con voce carezzevole”, laddove è lui stesso a chiamare il suo pubblico per invitarlo ad ascoltare ciò che ha da dire.

Si avvicina alla musica fin da bambino ascoltando i grandi nomi del cantautorato italiano, complice una vasta collezione di vinili di famiglia, prima di scoprire l’immenso mondo del folk.

Bolognese d’adozione dal 2013, incentra qui la sua attività live che lo porterà ad essere selezionato come opener dei Folkabbestia nel corso del 2019.

Nel 2017 il brano “Ilenia” viene premiato nell’ambito del concorso FUIS “Va in scena lo scrittore: autori di testi di canzoni”; nello stesso anno raggiunge le semifinali del “Gazzetta Music Contest”, concorso musicale organizzato dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

Nel 2020 la partecipazione agli show case finali per “Trasporti Eccezionali Music” ed alle finali di Sanremo Rock.

(Release 25 – 09 – 2020 – Beta Produzioni)

(Artwork by Serena De Carolis)

CREDITS ALBUM

Voce e chitarra acustica: Robbè

Fisarmonica: Simone Lamusta

Violino: Elena Mirandola

Chitarra elettrica e basso: Fausto De Bellis

Batteria: Francesco Praino

Registrato, mixato e masterizzato da Fausto De Bellis presso “Daedalum Studio” e “Basement Spazio Creativo”

Batterie registrate presso “Muxland” da Enrico Ornielli

Supervisione tecnica e artistica – Fausto De Bellis

—

CONTATTI: Fabrizio Nigro – Giornalista, Ufficio Stampa musicale