UN MOMENTO DELL'INCONTRO A MANFREDONIA (PH MATTEO NUZZIELLO)

Di:



”Manfredonia si conferma la porta del Gargano. Dalla nostra città, infatti, è partito ieri pomeriggio il tour alla scoperta del Parco Nazionale della blogger brasiliana Ana Grassi, tra i top influencer internazionali, a scegliere una nuova meta turistica da proporre sulla rivista di turismo “Aprendiz de Viajante” e sul suo seguitissimo blog “ITALIAna”, fondato nel 2014 e divenuto in breve tempo la principale fonte di ricerca online per i turisti brasiliani che vogliono visitare l’Italia. La sua prima destinazione é stata Manfredonia, dove ha potuto ammirare il Castello, gli Ipogei Capparelli e la Basilica di Santa Maria di Siponto oltre che scoprire l’arte dei maestri cartapestai, in uno dei padiglioni dove ogni anno si preparano i carri del Carnevale. Sempre a Manfredonia, Ana Grassi ha visitato l’Oasi Lago Salso ed é andata a caccia delle orchidee spontanee. Buon proseguimento di viaggio sul Gargano, Ana!” fonte, fotogallery integrale visit manfredonia fotogallery matteo nuzziello





“Blogger brasiliana Ana Grassi alla scoperta di Manfredonia” (FOTO) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.