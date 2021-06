“Il fallimento della politica turistica di Monte Sant’Angelo”

Da questi dati è escluso il turismo religioso mordi e fuggi di Monte rappresentato dai pullman di pellegrini che albergano a San Giovanni Rotondo e che stazionano in città per circa tre ore o quello che vi arriva per alcune ore della giornata.

A Monte vi sono stati 34.984 arrivi, peggio di noi solo Ischitella, San Marco in Lamis e Sannicandro Garganico. L’analisi degli arrivi sul Gargano dimostra che la totalità di essi è dovuta al turismo balneare e in minima parte a quello religioso (San Giovanni Rotondo) o religioso-culturale (Monte).

I dati dimostrano anche il fallimento totale della politica turistica di tutte le amministrazioni di Monte ed in particolare di quelle che sono state in grado di convogliare nella città decine di milioni di euro il cui investimento non ha prodotto alcun beneficio reale in termini di posti di lavoro stabile e di presenze turistiche con pernottamento di almeno una notte.