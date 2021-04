La minischerma sipontina del Maestro Vuovolo fa il giro del Mondo

L’arte popolare del coltello e del bastone codificata dal Maestro Giuseppe Vuovolo in una disciplina sportiva riconosciuta dalla ASI, il Settore Nazionale Arti Marziali del CONI, con la denominazione di “minischerma sipontina” fa il giro del mondo.

La prossima copertina della prestigiosa rivista internazionale Budo International edita in sei lingue diverse avrà come protagonista il maestro sipontino. Un riconoscimento al suo lavoro di traduzione di un’arte popolare tramandata oralmente in una vera e propria disciplina sportiva agonistica con statuto ASI, tesseramento, regolamento disciplinare e punteggio di gara. Di seguito un estratto video dal dvd allegato alla rivista in cui il Maestro Vuovolo illustra alcune tecniche insieme agli allievi Domenico Bisceglia, Domenico Castriotta e Raffaele Tegliafilo.

La lunga storia della tradizione popolare del bastone e del coltello sviluppatasi a Manfredonia e originatasi nel Sud Italia ben 500 anni è raccontata in un libro di prossima pubblicazione che il Maestro Vuovolo ha scritto insieme ad un altro sipontino Vittorio Tricarico: Minischerma sipontina. Origini, Storia ed Evoluzione dell’arte popolare in 500 anni. Il volume edito da Idrate Pensate Edizioni sarà disponibile da maggio, per ulteriori info idratepensate@gmail.com.

Le foto per la rivista Budo International sono state realizzate dall’artista fotografo sipontino Salvatore Favia.