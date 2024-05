Oggi alle 15.00 StatoQuotidiano.it sarà presente al Carlo Castellani Computer Gross Arena, per assistere ad un match che se non potrà dirsi decisivo, sarà sicuramente molto incidente nella corsa alla salvezza di Empoli e Frosinone contro la retrocessione in Serie B.

Cosa aspettarsi da questo scontro in terra toscana?

Il precedente match, Frosinone-Empoli, all’11esima giornata del campionato di Serie A 2023-24, è terminato con la vittoria degli uomini di Di Francesco con i goal rispettivamente di Çuni al 58’ e Ibrahimovic al 74’; per i toscani il goal della bandiera di Ciccio Caputo all’86’.

Oggi l’Empoli di Davide Nicola, rispetto all’andata, gode di una solidità molto più marcata, si difende bene, ha buone doti in contropiede e, pur venendo da una sconfitta con l’Atalanta, ha tutte le carte in regola per fare bene in quest’occasione.

Il Frosinone ha voglia di superarsi, forte dei suoi cinque buoni risultati precedenti, e del ritorno alla vittoria dopo 3 mesi, con il suo schiacciante 3-0 sulla Salernitana nella giornata passata. È suo il record (negativo) per non aver mai vinto match fuori casa in questo campionato, pertanto, il Carlo Castellani Computer Gross Arena potrebbe essere l’occasione giusta per il riscatto.

Un arbitro internazionale per un match di fuoco

Sarà Daniele Doveri, dell’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Roma “Generoso Dattilo” a dirigere la gara di Empoli-Frosinone. La scelta è ricaduta su Doveri, arbitro internazionale, alla 226esima presenza in Serie A, per questo scontro decisivo in zona retrocessione, che vede contrapposte le due squadre a pari punti in classifica ad un soffio dal Cagliari e poco sopra l’Udinese, terzultima.

Come si riflette sulla squadra pugliese in Serie A?

Lecce e Cagliari, impegnate alle 12.30 alla Sardegna Arena, saranno spettatrici interessate di questo incontro. In caso di sconfitta di una della due, la salvezza, comunque vicina per i salentini, potrebbe rendersi ancor più probabile.

Si preannuncia una sfida, che oltre ad essere sicuramente la più decisiva di giornata, sarà anche una delle più ricordate della stagione 2023-24 di Serie A TIM.