Lodisposto - Capacchione: "Grandissimo successo per il Festival dell'Aquilone a Margherita di Savoia"

MARGHERITA DI SAVOIA – Verso la conclusione de decimo Festival Internazionale dell’Aquilone, un evento che ha richiamato aquilonisti da ogni angolo del mondo, creando un’atmosfera di festa e scoperta lungo le rive di questa splendida località.

POTREBBE INTERESSARTI // A Margherita di Savoia oltre 50mila sognatori per il Festival degli Aquiloni. Il programma fino al 5 maggio

Più di 50.000 persone hanno invaso Margherita di Savoia lo scorso fine settimana, ansiose di assistere allo spettacolo dei coloratissimi aquiloni che danzavano nel cielo e di godersi una giornata di sole e mare, magari facendo il loro primo tuffo della stagione. “È stato un successo al di là di ogni aspettativa. Mai prima d’ora avevamo visto un’affluenza così massiccia di visitatori. È stata una dimostrazione straordinaria di collaborazione che promette ancora momenti indimenticabili fino alla fine del festival”, ha commentato entusiasta il sindaco di Margherita, Bernardo Lodispoto, durante la cerimonia ufficiale alla presenza di illustri ospiti come il presidente dell’Associazione Stabilimenti Balneari (ASBA) di Margherita di Savoia e il presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari (SIB) – Confcommercio, Antonio Capacchione.

“Ogni giorno il festival si arricchisce di nuovi eventi e desidero ringraziare di cuore l’ASBA e il presidente Antonio Capacchione per il loro impegno nella promozione turistica del nostro territorio“, ha aggiunto Lodispoto. “Sapevamo di aspettarci un successo, ma la realtà ha superato di gran lunga le nostre più rosee previsioni”.

Il programma del festival include una serie di iniziative collaterali, tra cui “Calici Volanti”, un percorso enogastronomico alla scoperta delle prelibatezze locali, accompagnato da esibizioni musicali che hanno illuminato le serate con una miriade di colori. L’evento, iniziato il 27 aprile e in programma fino al 5 maggio, rappresenta un’importante attrazione turistica non solo per Margherita di Savoia, conosciuta per le sue “3 S” (sale, sole, salute) e i famosi fenicotteri rosa, ma anche per la Provincia di BAT e la Regione Puglia, offrendo un’ampia gamma di attività e iniziative che spaziano dalle degustazioni di prodotti tipici alle mostre e ai laboratori di costruzione di aquiloni dedicati alle scuole primarie.

Tra gli ospiti attesi ci sono il presidente nazionale di Pax Christi, Giovanni Ricchiuti, per una discussione sulla pace, e venerdì il Prof. Roberto Martellini, docente di Fisica Nucleare presso l’Università Insubria. Domani, è prevista la partecipazione delle delegazioni dell’Unitalsi provenienti da tutta la Puglia, mentre oggi, sabato 04 maggio 2024, si è svolta la settima edizione della Sagra della Seppia.

FOTOGALLERY ANTONIO BEVERELLI