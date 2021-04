Covid, “solo 1 contagio su 1.000 avviene all’aperto”: studio “scagiona” sport e parchi

Bari, 07/04/2021 – (ilmessagero) Solo un caso confermato di Covid-19 su mille è riconducibile alla trasmissione all’aperto: lo rivela un nuovo studio, che a sua volta fa leva su altre ricerche. Probabilmente non serviva neanche che venisse scritto su nero su bianco, ma se non altro ora ci sono nuove prove scientifiche pubblicate ufficialmente. Dei 232.164 casi di Covid-19 registrati in Irlanda fino al 24 marzo di quest’anno, 262 sono stati il risultato di trasmissione all’aperto, pari allo 0,1% del totale. Ci sono stati 42 focolai associati a raduni all’aperto.

I dati sono riportati dall’Health Protection Surveillance Center (HPSC), che monitora i numeri dei casi nella Repubblica irlandese. Ci sono stati 21 focolai nei cantieri edili con 124 casi e 20 focolai associati ad attività sportive e fitness in cui ci sono stati 131 casi. Numeri bassissimi, a ben guardare.

I dati HPSC, forniti al “The Irish Times”, si basavano su «luoghi che sono principalmente associati ad attività all’aperto, ovvero sport all’aria aperta e cantieri edili, o focolai che menzionano specificamente un’attività all’aperto». L’HSPC ha detto, tuttavia, che «non può determinare dove si sia verificata la trasmissione». Inoltre, il 20% di tutti i casi nello Stato deriva da una trasmissione la cui fonte dell’infezione non è nota. Il numero relativamente basso di casi derivanti dalla trasmissione all’aperto è rispecchiato in diversi studi internazionali. (ilmessaggero)