A cosa serve un addolcitore

Un addolcitore d’acqua, è un dispositivo che viene utilizzato per eliminare il calcare dall’acqua, cioè la concentrazione dei Sali di calcio e magnesio in essa presenti. Sono proprio questi elementi che formano incrostazioni di calcare e rendono l’acqua meno pura. Inoltre, essi possono solidificarsi formando dei blocchi che ostruiscono le serpentine e intaccano la funzionalità degli elettrodomestici nella propria abitazione. Ogni millimetro di calcare che si deposita su resistenze e serpentine, infatti, provoca un aumento del consumo energetico di circa il 20%.

Come funziona l’addolcitore

Il decalcificatore d’acqua è uno strumento che abbatte o riduce la durezza dell’acqua, poiché elimina il calcio ed il magnesio. La maggior parte degli addolcitori sul mercato, si basano sullo scambio degli ioni di calcio e magnesio con ioni di sodio, convogliando l’acqua su una sorta di “letto” formato di resina a scambio ionico, trasformando i “sali di calcare” in sali che non si incrostano e non creano blocchi, ne esistono di diverse tipologie, quelli più piccoli e compatti da installare all’interno della propria abitazione, oppure che possono essere installati in garage e cantine. Entrambi riescono ad addolcire l’acqua di tutta la casa. Alcuni marchi, come Culligan, propongono entrambe le tipologie a seconda dei propri bisogni.

Addolcitore per gli elettrodomestici

L’addolcitore si dimostra essere particolarmente utile per preservare nel tempo elettrodomestici che richiedono l’utilizzo di acqua, come le lavatrici, le macchine da caffè e i bollitori, in quanto permette di non avere gli effetti corrosivi del calcare. Quest’ultimo infatti è assai deleterio anche nel caso in cui vengono utilizzati appositi prodotti di pulizia. L’acqua addolcita, oltre a consentire la massima efficienza degli elettrodomestici, consente di risparmiare anche nell’utilizzo dei saponi e detergenti vari. Anche il funzionamento degli elettrodomestici in questione viene ottimizzato tramite l’utilizzo di acqua addolcita. Infatti, il bucato appena lavato è più soffice e tende a sfibrarsi meno e questo permette anche di evitare l’utilizzo di particolari ammorbidenti o prodotti per il lavaggio.

Acqua addolcita per la cura del corpo

Avere in casa dell’acqua addolcita è anche utile per la propria routine di bellezza quotidiana. Uno dei vantaggi dell’acqua addolcita, infatti, è contribuire all’igiene di pelle e capelli. Infatti, lavandosi con acqua addolcita è necessario utilizzare una quantità minore di prodotti, in quanto basterà la sola acqua a rendere la pelle setosa ed i capelli luminosi e morbidi, meno secchi, e meno inclini a spezzarsi. Inoltre, saranno necessari lavaggi meno frequenti per la propria chioma, poiché l’addolcitore rende l’acqua meno calcarea e, di conseguenza, il lavaggio più accurato, aiutando lo shampoo a penetrare in maniera più efficace nella cute. Insomma si tratta di uno strumento che non solo preserva gli elettrodomestici ma anche e soprattutto il benessere delle persone. Oltre a questo, scegliendo un addolcitore, si compie anche una scelta per la salvaguardia dell’ambiente, in quanto utilizzando meno solventi per la pulizia e per la cura della persona, si andranno a produrre anche meno contenitori di plastica.

Come già detto, l’acqua addolcita ha diversi benefici, non solo per la funzionalità dei propri elettrodomestici ma anche per la propria bellezza. Una delle domande che ci si pone, però, è se l’acqua addolcita può essere bevuta oppure no. In generale, l’acqua addolcita si può bere ma è consigliato acquistare un erogatore d’acqua da affiancare all’addolcitore, così da avere acqua anche migliore al gusto. (nota stampa)