Batterie al litio. Ma anche fanali, sportelli, videocamere, centraline per il navigatore, paraurti. E soprattutto volanti, che arrivano a costare poco meno di 1.4000 euro. Sono i pezzi pregiati rastrellati dalle organizzazioni criminali specializzate in furto di auto in provincia di Foggia, una delle zone maggiormente colpite dal fenomeno in Italia. E nei furti vengono sempre più spesso utilizzate le nuove teconologie, come speciali telecomandi in grado di aprire in pochi istanti qualsiasi sportello; la refurtiva poi finisce sul mercato clandestino attraverso carrozzieri compiacenti ma anche piattaforme on line.

Le organizzazioni criminali hanno la base nelle campagne di Cerignola. Ma le bande si spostano in buona parte d’Italia per mettere a segno i colpi. E recentemente nel mirino è finito in particolare l’Abruzzo. I mezzi rubati vengono portati nei tanti magazzini della Capitanata dove vengono smontati. Molto richieste sono le batterie al litio delle automobili elettriche, alcune delle quali arrivano a costare, sul mercato legale, anche diecimila euro. Un paraurti anteriore per una Mercedes può costare anche 480 euro. Duecento euro, invece, il denaro necessario per una videocamera per auto. Negli ultimi mesi uno dei pezzi maggiormente richiesti è il volante: basti pensare che, sul mercato, un volante sportivo per una Bmw può arrivare a costare anche 1400 euro. Pezzi che sul mercato clandestino costano in media la metà.