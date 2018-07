Premio Internazionale Julius Caesar Imperator all’ANC di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 08 luglio 2018. L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia – ha ricevuto l’alto riconoscimento “Julius Caesar Imperator”, dall’Accademia di Lecce, per le attività culturali e sociali.

La premiazione è avvenuta nel Grand Hotel President della città di Lecce, alla presenza di Autorità militari, civili, religiose e personaggi dello spettacolo della TV italiana ed estera.

Il Premio Internazionale d’Arte “Julius Caesar Imperator” che si tenuto a Lecce, rappresenta una iniziativa di alto valore storico e culturale.

Viene ricordata la figura di uno dei personaggi più importanti e influenti della Storia, l’uomo che portò Roma dalla Repubblica all’Impero, la sua fama è legata alle eccelse qualità personali e al

Salento, terra della Civiltà dell’Antica Roma, viene dato il giusto riconoscimento.

Con la conoscenza e la valorizzazione del passato, si creano le condizioni per costruire un futuro.

E’ certamente emozionante partecipare ad un evento artistico – culturale, dedicato al maggiore protagonista dell’antica Roma, uomo di grande spessore, primo “dittatore” che concorse, quale comandante dell’esercito romano, alla creazione di un enorme impero. Dopo il periodo monarchico dei sette Re, migliore.

L’Accademia Italia in Arte nel Mondo leader tra le organizzazioni culturali europee con le sue manifestazioni ed eventi continua a valorizzare la nostra storia e la nostra cultura pugliese nel mondo.

Come ogni inizio estate, anche quest’anno , l’Accademia “Italia in Arte nel Mondo” ha portato a termine un altro grande evento che ha avuto un enorme successo e che ha lasciato a tutti i partecipanti e premiati grandi emozioni indimenticabili.

Un plauso all’Accademia “ITALIA IN ARTE NEL MONDO” che, promuovendo il Premio Internazionale d’Arte “JULIUS CAESAR IMPERATOR”, ci ha permesso di approfondire l’importanza di un personaggio che

tanto ha condizionato la Storia di “ROMA” e quella della “Civiltà Europea” che ne è conseguita.

L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia – è stata premiata con la seguente motivazione:

L’Insignito, consapevole del ruolo fondamentale di ogni sua azione, quale contributo finalizzato alla emersione della realtà concreta dei fatti e del contesto in cui essi si manifestano, con equilibrio e con armonizzazione interiore, mette in atto, quotidianamente, un impegno personale e costante, che ha come obiettivo il raggiungimento verso le più importanti tematiche dell’impegno sociale della condivisione.”

Il Comitato d’onore, composto da esperti nazionali ed internazionali, ha consegnato all’Associazione il Decreto del Conferimento dell’Alto Riconoscimento “Julius Caesar Imperator” unitamente alla statua di Giulio Cesare.

Questo importante conferimento ci sprona sempre di più a continuare in quell’amorevole e sensibile opera nel campo culturale e sociale. Alla premiazione era presente una rappresentanza dell’Associazione.