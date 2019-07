Macchia. Imprenditrice turismo protesta “Basta infangare il nostro splendido territorio”

Di:

Manfredonia/Monte Sant’Angelo, 12 luglio 2019. ”L’opera che è cominciata con una discreta e provocatoria denuncia dello stato di alcune mancanze nelle infrastrutture della città, si sta trasformando in una bomba ad orologeria che oltre a dequalificare e diffamare la nostra città nel mondo,sta arrecando danni a chi in questa città ha investito il

proprio futuro!!”.

E’ la protesta di un’imprenditrice nel turismo del territorio dopo “un crollo delle prenotazioni” ricevute per il periodo estivo, a causa di video – denuncia che mostrano lacune e problematiche nell’area.

“Non credo sia questo l’aiuto che vorremmo per rialzare la testa e l’economia del nostro paese! La storia non vi ha insegnato niente? Sono arrabbiatissima. Ho avuto un crollo di prenotazioni. Stanno disdicendo o chiamano per chiedere. Manfredonia quanto dista, perche’ vogliono stare lontani dallo schifo che vedono nei video”.

Redazione StatoQuotidiano.it