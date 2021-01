Recovery, approvato Progetto porto di Manfredonia

Manfredonia, 13/01/2021 – (corrieremarittimo) Il Consiglio dei ministri, concluso poco prima delle 1,00 di stanotte, ha approvato il Recovery Plan con quasi tutti voti favorevoli tranne l’astensione delle due ministre di Italia Viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, lo strappo è stato sul Mes. Oggi le ministre si dovrebbero dimettere, la crisi di governo è dietro l’angolo.

Al Progetto integrato Porti d’Italia vanno 3,32 miliardi così suddivisi:

2,10 miliardi per “Porti e intermodalità collegati alle grandi linee di comunicazione europea e nazionali e per lo sviluppo dei porti del sud”;

1,22 miliardi per Green ports e cold ironing;

A Digitalizzazione aeroporti e sistemi logistici, vanno 360 milioni

Sul Progetto integrato Porti d’Italia fanno la parte del leone i due porti di Genova e Trieste:

– Realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova;

– Progetto Adriagateway per il potenziamento del sistema logistico del Porto di Trieste;

Per gli altri porti nazionali le linee di intervento si ritrovano nella pianificazione strategica inserita nel piano Italia Veloce:

– Porti del sud e ruolo nei traffici intra mediterranei, ZES;

-Ultimo miglio ferroviario e stradale (Porti di Venezia, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Salerno);

–Resilienza Infrastrutture a cambiamenti climatici (Porti di Palermo, Salerno, Manfredonia, Catania e Venezia);

-Accessibilità Marittima (Porti di Vado Ligure, Civitavecchia,Taranto,Marina di Carrara, Napoli e Salerno e Brindisi)

– Aumento della capacità portuale: Porti di Venezia, Ravenna, La Spezia, Napoli, Trapani e Cagliari;

– Efficientamento energetico e ambientale: Porti dello Stretto di Messina.

Il primo 70% delle sovvenzioni verrà impegnato entro la fine del 2022 e speso entro la fine del 2023. Il piano prevede inoltre che il restante 30% delle sovvenzioni sarà speso tra il 2023 e il 2025. I prestiti totali aumenteranno nel corso del tempo, in linea con l’obiettivo di mantenere un livello elevato di investimenti e altre spese, in confronto all’andamento tendenziale. Nei primi tre anni, la maggior parte degli investimenti e dei “nuovi progetti” (e quindi dello stimolo macroeconomico rispetto allo scenario di base) sarà sostenuta da sovvenzioni. Nel periodo 2024-2026, viceversa, la quota maggiore dei finanziamenti per progetti aggiuntivi arriverà dai prestiti.(corrieremarittimo)