GIANNI ALEMANNO - from facebook

Foggia. Il movimento Indipendenza, il nuovo partito ispirato da Gianni Alemanno, è impegnato nella raccolta di firme per il riconoscimento dello Stato della Palestina su tutto il territorio nazionale.

In provincia di Foggia, Indipendenza intende favorire il superamento delle vecchie logiche politiche Destra/Sinistra, per rappresentare e dare voce al comune sentire dei cittadini lottando contro lo scollamento della politica verso i reali bisogni delle famiglie e dei lavoratori.

Indipendenza intende avviare un confronto con tutte le forze politiche e civiche in quei Comuni nei quali è previsto il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. L’obiettivo è quello di condividere le priorità di un programma amministrativo in grado di mettere a fuoco le reali esigenze delle città, con l’intento di dare spazio all’impegno per il bene della comunità, competenza amministrativa e coerenza politica.

Mimmo Foglietta – coordinatore Foggia e Provincia INDIPENDENZA