Carico di tristezza è il messaggio che la giovane mamma ha voluto affidare al web a corredo della foto: “Cucciola, papà tuo è sempre con te. La vita è imprevedibile, noi ci scanniamo ci ammazziamo e in un attimo ecco la vita ci porta via tutto. Apprezzate la vita i valori e soprattutto guardate Evelyn nessuno più le potrà restituire il suo papà. Speriamo nella giusta giustizia. Non si può morire a 25 anni!”

In tanti ci chiedete il link della raccolta fondi dove è possibile poter donare un contributo per aiutare la famiglia di Jonathan, cogliamo l’occasione per ricondividerlo.

Un vostro aiuto, anche piccolissimo per Rossella e le sue bimbe é davvero tanto, per sollevarle almeno dal carico di preoccupazioni economiche che si trovano ad affrontare.