Dopo Manfredonia la barca a vela più grande del mondo ormeggia a Bari

Manfredonia (Foggia), 18/09/2021 – (repubblica) Il suo profilo di certo non è passato inosservato, mentre solcava le onde al largo della costa barese. Anche perché con i suoi 142,8 metri, non vederla è davvero difficile. È la nave a vela più grande del mondo, che ha scelto Bari per il suo tour della costa pugliese: dopo essere passata da Manfredonia, nella mattinata di sabato 18 settembre la maxi imbarcazione ha ormeggiato a largo del capoluogo, ricevendo tantissime menzioni sui social.

Una popolarità a cui è abituato il proprietario della ‘Sailing Yacht A’, ovvero il miliardario russo Andrey Melnichenko, che non ha scelto a caso il nome: non solo un omaggio al suo nome e a quello della moglie Aleksandra, ma anche uno stratagemma per far apparire il nome in cima ai registri nautici.

Il principale beneficiario del produttore di fertilizzanti EuroChem Group e della società di energia da carbone SUEK non ha badato a spese per megayacht, con una dotazione extralusso che comprende tre alberi in fibra di carbonio, una piscina, vasche idromassaggio, interni disegnati dall’archistar Philippe Starck e persino una pista di atterraggio per gli elicotteri. Il tutto per la ‘modica’ cifra di 430 milioni di dollari. (repubblica)