Cerignola. Super derby allo Zaccheria: Foggia e Audace Cerignola si preparano a un confronto epico, con i playoff come obiettivo primario. Nella giornata numero 37 del campionato di Serie C, il palcoscenico è pronto per uno degli scontri più attesi della stagione.

Il derby della Capitanata vedrà due squadre, distanziate da soli punti in classifica, contendersi la decima posizione del girone: l’ultima porta d’accesso ai playoff. I riflettori saranno puntati sui due allenatori, Cudini e Raffaele, i quali dovranno mettere in campo tutta la loro abilità tattica per ottenere una vittoria fondamentale.

Quando e Dove Guardare

Partita: Foggia-Audace Cerignola

Data: Domenica 21 aprile

Orario: 20:00

Canale TV: Sky Sport 253

Streaming: Sky Go, NOW

Probabili Formazioni

Foggia (3-4-3):

Portiere: Perina

Difensori: Ercolani, Riccardi, Rizzo

Centrocampisti: Salines, Di Noia, Martini, Vezzoni

Attaccanti: Rolando, Gagliano, Schenetti

Audace Cerignola (3-5-2):

Portiere: Barosi

Difensori: Gonnelli, Ligi, Visentin

Centrocampisti: Bianchini, Tascone, Sainz-Maza, Tentardini, Coccia

Attaccanti: Vuthaj, D’Andrea

Il match promette scintille, con entrambe le squadre desiderose di ottenere i tre punti che potrebbero fare la differenza nella corsa ai playoff. Sia il Foggia che l’Audace Cerignola metteranno in campo tutta la loro determinazione e abilità per conquistare una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva. Lo scontro diretto si preannuncia quindi avvincente, con ogni pallone che potrebbe fare la differenza nel traguardo verso la post-season.