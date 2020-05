Nicola da San Giovanni Rotondo “Barman, body building, ora in finale a ‘Mister Italia’ 2020”

, 19 maggio 2020. Barman in un “noto bar di San Giovanni Rotondo, l’Open Gallery Cafè”. 27 anni, alto 1.75, peso 81kg, capelli mori e occhi marroni, del segno della bilancia. Lui è, originario di San Giovanni Rotondo, appassionato di body building, “nutro questa passione da quando sono adolescente“, racconta, attualmente in finale nel concorso nazionale ‘ Mister Italia ’ edizione 2020.

“Mi preparo a partecipare alla gara più importante del settore a livello italiano”, dice Nicola a StatoQuotidiano. “Dopo una prima selezione svolta sul web a causa dell’emergenza Coronavirus, il mio profilo è stato valutato in base e materiale foto e video, poi scelto tra i circa 20 finalisti del concorso che si svolgerà a Pescara dall’1 al 5 settembre 2020”.

“Sono sempre al lavoro ma ovviamente non trascuro mai il mio aspetto estetico.

Do molta importanza quotidianamente alla beauty routine del mio viso, ma anche alla cura del fisico facendo palestra cinque volte a settimana. Ho tanti progetti prestigiosi per il proprio futuro: a breve sarò protagonista anche negli schermi televisivi per un famoso programma. I miei concittadini saranno fieri di un ragazzo che porta la sua terra nel cuore, guidato dai nobili valori del popolo pugliese si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo”.