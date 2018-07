Presidenza Asi “Le dichiarazioni contro di me non si fanno ai giornali ma con un confronto”

Di:

Foggia. Il sindaco Riccardi, dopo la nota del Pd di Manfredonia che lo invitava a ritirare le sue dimissioni, riprende il suo lavoro a guida della città. Il documento che ne sollecita il ritorno ripensa criticamente a quanto è stato fatto ed invita il partito a “rigenerarsi”. In conferenza stampa ha detto che non si tratta di una scelta “tattica”, che non ha mai rivendicato poltrone, ma ha sempre lavorato per il bene della città”. L’altra parte della conferenza è stata dedicata alla presidenza Asi, un ruolo che gli viene insidiato da un pronunciamento dell’ Anac e, addirittura, da una nota del responsabile dell’anticorruzione per il Consorzio, Michelarcangelo Marseglia. Che ne sollecitava la rimozione, poi correggendo la nota, e che nel suo operato trova il sostegno (dal M5s è partita la segnalazione) del consigliere regionale Rosa Barone e dei consiglieri pentastellati di Manfredonia. Nel frattempo il sindaco ha fatto ricorso: “Non mi sono mai sottratto alla giustizia amministrativa ma il comportamento su Asi lo trovo imbarazzante. Se Riccardi è un problema gli si fa una telefonata, lo si incontra, si fa un confronto politico e si discute, non si rilasciano dichiarazioni ai giornali”.

“Bilancio approvato e depuratore sistemato”

Nell’attesa che l’autorità giudiziaria decida, tutto prosegue come prima. Anzi, no. Il presidente rivendica quanto è stato fatto finora, “dal bilancio appena approvato al depuratore, che prima scaricava acque reflue nel Cervaro ed ora funziona”. Si è dimesso, inoltre, dal cda dell’ Asi Fabio Porreca, presidente della Camera di commercio, in sintonia con quanto espresso da Anac. Domande su questa decisione gli sono state rivolte durante la conferenza stampa, compreso il fatto che potrebbe esserci proprio la volontà politica di rimuoverlo. Il sindaco ha glissato, “non credo”, certo, chi credeva che potesse essere meno decisionista, nel rispetto dei ruoli, ha probabilmente sbagliato qualcosa.

L’interrogazione di Rosa Barone su Lotras

In ogni caso, al vaglio del consorzio, c’è un incontro lunedì con la Lotras System per una piattaforma logistica in zona Incoronata, ammessa a finanziamento per 40 milioni di euro, assegnati sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Tale piattaforma è stata oggetto di un’interrogazione regionale a firma del consigliere del M5s Rosa Barone: “La Lotras – scrive Barone- ha svolto fino ad oggi una funzione strategica, investendo risorse economiche e competenze per valorizzare la funzione della logistica riferita alla circolazione delle merci, e per il rilancio delle aree produttive e lo sviluppo economico del territorio foggiano. Tuttavia, la scelta dell’ASI quale interlocutore principale per lo sviluppo del progetto, sta spingendo Lotras System ad abbandonare il territorio per investire in Emilia Romagna, dopo aver investito autonomamente in Provincia di Foggia quasi 2 milioni di euro. Come denunciato da De Girolamo, amministratore unico di Lotras, ‘la concorrenza al Sud è più che sleale perché esiste una diversa competitività dei territori”’. Infine si chiede “per quali motivi la Regione Puglia ha scelto il Consorzio ASI quale interlocutore per la realizzazione della Piattaforma logistica ferroviaria integrata Incoronata, nonostante la società Lotras abbia già investito 2 milioni di euro per la progettazione esecutiva degli interventi in oggetto”.

“Ottima opinione sugli imprenditori- ha detto Riccardi nella sala giunta di Palazzo Dogana– ma si farà una gara pubblica, non ad uno, bisogna capire quali ricadute ha sul territorio questo progetto, non è che se uno fa un’interrogazione, poi lo si segue in maniera cieca. “. E ha ribadito il ruolo delle Asi che, fino a prova contraria, “ci sono e restano utili per il territorio”. Ha poi aggiunto che per il consorzio si potrà cercare una stazione appaltante terza e che, per quanto riguarda le varie note di Anac sul suo ruolo nel consorzio, il presidente Emiliano ha richiesto tutta la documentazione. “Sinora ha ricevuto solo il mio ricorso”.

Foggia 19 luglio 2018