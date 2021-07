Disastro Prove Invalsi in Puglia, Emiliano: “Colpa di insegnanti e studenti”

Bari, 20/07/2021 – (ilquotidianoitaliano) Dopo gli scarsi risultati ottenuti dagli studenti pugliesi nelle prove Invalsi, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha voluto difendere la Dad nell’incontro online con i genitori.

“Hanno verificato che le prove Invalsi non sono andate bene per gli studenti pugliesi e hanno dato la colpa alla Dad. Ovviamente la cosa che non potevano sapere era che la totalità degli studenti che hanno aderito alla Dad non hanno partecipato alle prove Invalsi che, invece, si sono svolte in presenza”, ha spiegato il governatore della Puglia.

“Il profitto non era legato né alla presenza né alla Dad, ma evidentemente alle qualità dell’insegnamento e delle capacità di apprendimento – conclude -. È vero che la Dad pone una difficoltà in più, ma non è una difficoltà che crea una differenza, perché altrimenti gli studenti che hanno fatto le prove avrebbero avuto risultati migliori”. (ilquotidianoitaliano)