Emergenza abitativa a Manfredonia. D'Alba Maggiori controlli sugli occupanti degli alloggi popolari

Manfredonia. L’emergenza abitativa è una condizione di grave disagio che mette a rischio la disponibilità di un posto dove dormire e ripararsi, per una singola persona o un nucleo familiare. Chi si trova in questa situazione, non è in grado di affrontare i costi.

“Io vivo una condizione di emergenza abitativa”, dice in un’intervista a StatoQuotidiano.it, nell’ambito della rubrica “Va dove ti porta il Golfo” di Salvatore Clemente, la presidente del Comitato Manfredonia Emergenza Abitativa (M.E.A.), Valeria D’Alba.

Il Comitato M.E.A. si è costituito a maggio del 2022 per affrontare tutte le criticità di chi vive in questa condizione. In questi due anni ci sono state diverse interlocuzioni con l’amministrazione comunale uscente, in particolare con l’assessorato alle Politiche sociali e con l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (A.R.C.A.). Tuttavia con la vecchia amministrazione comunale non si è concluso niente.

“Il nostro appello alla futura amministrazione comunale? Che ci sia maggiore sinergia tra A.R.C.A. e servizi sociali del comune. Che ci sia più controllo su chi ha diritto all’alloggio popolare. Il futuro assessore alle Politiche sociali dovrà chiedere fondi per la costruzione di nuovi alloggi. Sono già stanziati 2 milioni di euro, ma risultano bloccati”, conclude la presidente del Comitato Manfredonia Emergenza Abitativa (M.E.A.), Valeria D’Alba.