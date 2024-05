Traffico di droga da Manfredonia. 7 indagati, 5 arresti. Le condanne dopo l'abbreviato

Foggia – Manfredonia. Erano stati accusati a vario titolo di “aver partecipato alla movimentazione di ingenti quantitativi di droga con il Nord Italia, partendo dalla base logistica di Manfredonia, e nell’attività di spaccio, prevalentemente nei lidi balneari durante la stagione estiva“.

In seguito allo svolgimento dell’udienza camerale relativa al giudizio abbreviato, con provvedimento del 20 maggio 2024, a firma del Gup del Tribunale di Foggia, dr. Anronio Sicuranza (decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del Tribunale di Foggia il 21.3.24): Elia Fatone, 43 anni detto Elia “Racastill”, è stato condannato a una pena di anni 5, Pasquale Murgo, 47 anni, a una pena di anni 4 mesi 8, Annapia Castigliego, 39enne moglie di Fatone, a una pena di anni due e mesi otto, Michele Calderara, 28 anni, a una pena di anni 2 mesi 8, Matteo Colafrancesco, 45 anni, anni 3 (imputati tutti nati a Manfredonia tranne Calderara di Negrar in provincia di Verona).

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Innocenza Starace, Domenico D’Ascanio, Imperadore, Pirro, Matteo Ciociola.

Si fa riferimento a un’operazione dell’11 gennaio 2024, quando dalle prime ore dell’alba, i finanzieri della Compagnia di Manfredonia, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia, ed i Gruppi Lodie di Verona, con il supporto di unità cinofile e di un elicottero della Sezione Aerea di Bari, hanno eseguito provvedimenti cautelari e perquisizioni per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività investigative, dirette dalla Procura della Repubblica di Foggia, erano state avviate nel marzo 2023 a seguito del sequestro di 18 kg di hashish durante un posto di controllo stradale in una delle vie di accesso alla città di Manfredonia. Il conducente del veicolo non aveva ottemperato all’alt, si era dato alla fuga e, vistosi raggiunto dai baschi verdi subito partiti all’inseguimento, aveva abbandonato la vettura ed il carico di droga fuggendo a piedi nelle campagne. Le indagini, immediatamente avviate, hanno permesso di raccogliere precisi elementi indiziari in merito al ruolo dei 7 indagati, 5 dei quali attinti dalla citata misura cautelare (4 in carcere e 1 ai domiciliari),