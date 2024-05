Vincenzo Di Staso: "Un'energia positiva contagiosa per trasformare Manfredonia. Le nostre idee per il turismo"

Manfredonia. “La nostra non sarà una rivoluzione silenziosa, ma abbiamo intenzione di scatenare un’energia positiva contagiosa per trasformare Manfredonia in una delle tappe turistiche obbligatorie per chi viene in Puglia tutto l’anno”. Vincenzo Di Staso, candidato sindaco di Manfredonia per una coalizione di centrodestra, svela quello che non è un sogno nel cassetto ma un progetto concreto, realizzabile.

“Quello che vogliamo fare è dare una spinta forte al turismo determinando una ripercussione sulle attività che operano a Manfredonia in un settore che rappresenta un asse portante dell’economia sipontina. Dobbiamo creare, però, tutti i servizi necessari per accogliere un flusso turistico più importante e questo significherà nuovi posti di lavoro. Chiederemo ed otterremo di inserire Manfredonia nel circuito turistico nazionale per far conoscere quello che la nostra città può offrire: dalla scoperta di chiese, monumenti, castello, area archeologica e paesaggi naturalistici.

Inoltre, chi è diretto per le vacanze garganiche, oppure per fare visita alla tomba di Padre Pio o al Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, dovrà obbligatoriamente fare tappa a Manfredonia perchè daremo tanti motivi per fermarsi nella nostra città. Abbiamo preparato un programma di iniziative, con appuntamenti mensili, per spingere la destagionalizzazione turistica. Sarà organizzato un grosso evento che permetterà di far avvicinare il turismo del fine settimana anche in inverno mettendo in moto tutti i settori, dalla gastronomia a quello vivaistico, mostre artigianali e dell’antiquariato, raduni nazionali nel settore sportivo, mostre internazionali con esposizioni di grandi artisti. Se vogliamo fare grande Manfredonia, dobbiamo pensare di poter fare le cose in grande”, conclude Vincenzo Di Staso.