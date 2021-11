Di Mauro: “Successo straordinario di Gianni Rotice. Grazie FI e Giandiego”

Nota del coordinatore provinciale di Forza Italia Foggia, Raffaele Di Mauro.

“La prima volta dal dopoguerra che il centrodestra prende le redini della città: la vittoria a Manfredonia di Gianni Rotice è un’impresa storica, in cui Forza Italia ha creduto per prima e dall’inizio, portando un risultato straordinario. Siamo il primo partito della città e dobbiamo ringraziare il nostro Giandiego Gatta: è un successo che porta anche la sua firma, la sua passione e l’amore per la sua città. Abbiamo lavorato affinché il centrodestra fosse unito a sostegno della candidatura di Gianni Rotice, ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti.

Dobbiamo anche ringraziare tutti i nostri candidati al Consiglio comunale, eletti e non, perché si sono battuti fino all’ultimo consentendo a Forza Italia di essere il primo partito di Manfredonia e realtà trainante di tutta la coalizione. Adesso, siamo pronti a sostenere Rotice nel suo impegno alla guida della città e siamo certi che si aprirà una grande fase politica di ricostruzione di Manfredonia e del suo tessuto socio-economico. Buon lavoro a tutti!”.