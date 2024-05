Capacchione: "Difficoltà nel reperire personale stagionale, ASBA finanzia corso per il patentino per 22 ragazzi"

Margherita di Savoia. “Come ogni stagione, anche quest’anno c’è difficoltà nel reperire personale stagionale. Ma questo non riguarda solo i gestori degli stabilimenti balneari ma anche le attività quali bar, pizzerie, alberghi. Ora, per i lidi balneari associati, l’ASBA, l’associazione degli stabilimenti balneari di Margherita di Savoia, ha organizzato e finanziato il corso per il conseguimento dell’abilitazione a coloro che si sono impegnati almeno a lavorare per una stagione estiva. Il corso è stato effettuato dalla locale Delegazione della Società Nazionale di Salvamento. Hanno partecipato 22 ragazzi del locale Liceo scientifico, che potranno conseguire il patentino, prestando la loro attività nel servizio di salvamento collettivo che assicura una maggiore vigilanza nel tratto di spiaggia interessato dalla balneazione attrezzata di Margherita di Savoia”.

Lo dice a StatoQuotidiano.it il dr. Antonio Capacchione, presidente dell’Associazione Stabilimenti Balneari (ASBA) di Margherita di Savoia e presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari (SIB) – Confcommercio.

“Per gli stabilimenti balneari la questione è particolarmente importante perché l’assenza di assistenti bagnanti impone persino la loro chiusura. A tal proposito si evidenzia che la funzione principale degli stabilimenti balneari è proprio quella di garantire che la balneazione avvenga in totale sicurezza. Viene pertanto imposto dalle Autorità marittime una serie di obblighi riguardanti la sicurezza in mare e in spiaggia fra cui l’avere fra il personale quello abilitato al primo soccorso”.