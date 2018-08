Manfredonia: Melissa Salvemini alle semifinali di Miss Italia

Di:

Manfredonia, 23 agosto 2018. Melissa Salvemini, sipontina doc, è una bellissima ragazza di 18 anni ed ha un sogno: vincere Miss Italia.

Diplomata alla ragioneria, inizia la sua carriera di fotomodella a 13 anni quando venne notata da una stilista barese…ora, dopo 5 anni, approderà a Jesolo dove si svolgeranno le semifinali che potrebbero portarla direttamente al celeberrimo concorso di bellezza italiano ‘Miss Italia’.

Già vincitrice di numerose fasce: Miss Rodi garganico, Miss Rocchetta, Miss Interflora ed infine a Cellamare la fascia per arrivare a Jesolo in semifinale nella veste di Miss Miluna Puglia dove (con altre 7 ragazze pugliesi) rappresenterà la Puglia.

Melissa però resta con i piedi per terra e non abbandona gli studi, infatti continuerà il suo percorso di formazione a Milano dove ha deciso di frequentare il corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici.

In bocca al lupo, Melissa!

Libera Maria Ciociola

