Evasione dal carcere di Marco Raduano: boss mafioso di San Giovanni Rotondo in fuga

Foggia 24/02/2023. Un importante boss della Sacra Corona Unita pugliese è evaso dal carcere di Badu ‘e Carros, in Sardegna. Si tratta di Marco Raduano, anche conosciuto come “Pallone” o “Woolrich”, classe 1983 di San Giovanni Rotondo (Foggia), ritenuto un elemento di vertice dell’omonimo clan che opera a Vieste.

L’uomo è stato condannato in via definitiva a 19 anni di reclusione più tre di libertà vigilata per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, aggravata dal metodo mafioso e dall’impiego di armi, anche da guerra. La sua lunga carriera criminale è costellata di numerosi precedenti per delitti contro la persona, contro il patrimonio e in materia di armi e stupefacenti.

L’evasione è stata effettuata utilizzando il classico metodo delle lenzuola annodate, attraverso cui Raduano è riuscito a calarsi dal muro di cinta del carcere per poi darsi alla fuga. La notizia ha scatenato la caccia all’uomo in Sardegna, con posti di blocco e controlli in tutti i porti e gli aeroporti.

Il “boss del Gargano” è coinvolto anche in un altro processo, che non si è ancora concluso, in cui è accusato, tra le altre cose, di aver partecipato a un omicidio, quello di Giuseppe Silvestri, ammazzato nel 2017 a Monte Sant’Angelo.