La Cruna del Lago di Lesina tra le Pizzerie Eccellenti di 50 Top Pizza

La Cruna del Lago di Lesina è segnalata tra le Pizzerie Eccellenti di 50 Top Pizza, la Guida alle migliori pizzerie nel mondo. “È il regno di Vincenzo D’Apote, innovativo pizzaiolo 2.0, di quelli a cui basta poco per creare veri capolavori”, si legge nella recensione, che descrive minuziosamente le pizze “altamente digeribili” che “esprimono bellezza estetica, armonia di sapori, comunicano una storia”. Si parla anche delle materie prime “accuratamente scelte e di qualità, vanno dalla Salicornia, il primo a usarla, alla stracciatella del Fortore, dall’anguilla, un must di Lesina, al granchio blu del lago”. Nella scheda, le carte dei vini e delle birre sono definite di pregio.

Sono 19 le pugliesi nell’ambita classifica che è anche un censimento delle Pizzerie Eccellenti. La Cruna del Lago è l’unica del Gargano. Tutte classificate, pari merito, alla 101esima posizione. Gli ispettori di 50 Top Pizza visitano in anonimato e pagando il conto le attività. La Cruna è stata inserita per la prima volta nella classifica generale della guida ai pizzaioli di qualità, curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro.

Solo ad agosto la pizzeria di Vincenzo D’Apote era stata inserita in un itinerario del mensile di gastronomia La Cucina Italiana.

“Gli ispettori hanno colto i nostri aspetti identitari, l’essenza della nostra missione – afferma D’Apote – I nostri prodotti, le preparazioni e i dettagli parlano per noi e raccontano il nostro territorio. Non ci siamo persi d’animo, neanche in un momento come questo, contraddistinto dall’incertezza. Il nostro ringraziamento va a chi, apprezzando il nostro lavoro, ogni giorno parla di noi consigliando di venirci a visitare. Senza questo apporto non avremmo né lo stesso stimolo né gli stessi risultati”. (messaggio privo di attribuzione commerciale).