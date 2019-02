Ecco il programma integrale del Carnevale di Manfredonia, 66^ edizione (FULL)

Di:

CARNEVALE DI MANFREDONIA 2019_66^ EDIZIONE PROGRAMMA

DOMENICA 24 FEBBRAIO Dalle ore 10.00 alle ore 24.00 – Piazza del Popolo – “Slurp”, Degustazione di prodotti tipici sipontini a cura dell’Associazione Arcobaleno.

Ore 10.00 – PalaDante, Viale Dante Alighieri, 65 – Sport in maschera Dalle 10.00 alle 11.30 Volley in maschera Dalle 11.30 alle 13.00 Basket in maschera

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 – LUC, Lungomare Nazario Sauro – “La Socia dell’Arcobaleno”, Ballo per tutti nella tradizione sipontina, a cura dell’Associazione Arcobaleno.

VENERDÌ 1 MARZO Ore 18.00 – R.S.S.A. “Stella Maris” di Siponto – “La Socia di Ze Pèppe e Seponde”: si festeggia il Carnevale insieme con balli, scherzi e maschere.

SABATO 2 MARZO Ore 15.30 – Impianti sportivi “Salvemini”, Via San Giovanni Rotondo – Sport in maschera “Coppa Carnevale” – Quadrangolare di calcio categoria Esordienti anno 2006.

Ore 20.00 – Il Matrimonio di Ze Pèppe. Arrivo in Città e Matrimonio delle maschere iconiche del Carnevale di Manfredonia, Ze Pèppe e Siponta. Tradizionale appuntamento per le vie del centro storico, con la Rosa dei Venti di Salvatore Esposto e la collaborazione di Fortunato Gentile. Partenza da Piazza Marconi e percorso lungo Corso Manfredi.

DOMENICA 3 MARZO

GRAN PARATA “DELLE MERAVIGLIE” E DEI GRUPPI IN CONCORSO Ore 10.30 – Gran Parata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati. Con le Principesse del Carnevale, in concorso per il titolo che incorona la più bella e le Mini Majorettes della Scuola d’ Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella. Conducono Matteo Perillo e Tommy Terrafino (da “Made in Sud”), con la presenza di Alberto Mezzetti (vincitore del “Grande Fratello 2018”) e del duo comico Fabio Conticelli e Dino La Cecilia. Anteprima e animazione a cura di “Wild Sound” (Maurizio Zambino, Luigia Ilenia Ciociola, Gianpio Notarangelo, Matteo Marasco e Daniele Carmone). Apre la Banda Città di Manfredonia, diretta dal Maestro Giovanni Esposto, con la Banda della “Ciambotta” (a cura di Manfredonia Shitposting), partecipa la Banda dell’Istituto Croce Mozzillo, diretta dal Maestro Salvatore Coppolecchia e la Banda diretta dal Maestro Dino Marasco e le Majorettes guidate dall’insegnante Paola Balzamo, dell’Istituto Giordani De Sanctis. Postazione Lega Navale (Banchina di Tramontana): conduzione e animazione di Andrea Cubano. Postazione Piazzale Ferri: conduzione e animazione di Dominik e Carlo Cinque. Percorso (Raduno in Piazza della Libertà): Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro. Conclusione: Piazzale Ferri.

Dalle ore 10.00 alle ore 24.00 – Piazza del Popolo – “Slurp”, Degustazione di prodotti tipici sipontini a cura dell’Associazione Arcobaleno.

Ore 17.30 – Corso Manfredi. Esibizione della Street Band della scuola UMPF formata dagli alunni ed insegnanti della UMPF.

Ore 18.00 – 21.00 – Spettacolo itinerante della “Pacchianella” per le vie del centro. Coordinatore dell’evento Ciro Murgo.

Ore 19.00 – Socia uno, due, tre… Stella! – Centro “Anna Castigliego”, Corso Manfredi 254 Taglio del nastro e inaugurazione a cura di Madama Doré (a matrojie) “serata bordell…line… …Tra…vestiti in abiti da Escort e Ford”. Musica dal vivo con la Ciani’s Band.

Organizzazione: Associazione Arte in Arco con il patrocinio del “Patto di Promozione per Manfredonia” (GAL DaunOfantino, Agenzia del Turismo, Touring Club Italiano, Slow Food e Pro Loco di Manfredonia).

Ore 19.30 – Piazza del Popolo – Spettacolo musicale a cura della scuola di musica “DAM”;

LUNEDÌ 4 MARZO Ore 10.00 – Stadio Miramare – Sport in maschera ““Calcio in maschera” – Quadrangolare di calcio categoria Esordienti anno 2007.

Ore 15.00 – Centro sportivo “Stella Maris”, Siponto – Sport in maschera ““Calcio in maschera” – Quadrangolare di calcio categoria Esordienti anno 2006/2007.

MARTEDÌ 5 MARZO GRAN PARATA SERALE DELLA GOLDEN NIGHT Ore 18.30 – Gran Parata Serale delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati. Animazione e conduzione di Andrea Cubano, Michele Bottalico e Anna Russo. Partecipano Nicola Calia (da “Avanti un altro”), Giovanni Nenna e Joe Sax. Apre la Banda Città di Manfredonia, diretta dal Maestro Giovanni Esposto, con la Banda della “Ciambotta” (a cura di Manfredonia Shitposting), partecipa la Banda dell’Associazione “Sistemus” diretta da Francesco Spagnuolo, Michele Guerra e Vincenzo Aiace. Postazione Piazzale Ferri: conduzione e animazione di Tiziano Samele e Carlo Cinque. Percorso (Raduno in Viale Miramare, a partire da Via Alessandro Volta): Piazzale Ferri, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi.

Ore 09.30 – Stadio Miramare – Sport in maschera ““Calcio in maschera” – Categoria Pulcini 2008/09 e Categoria 2010/11/12/13.

Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 – Piazza del Popolo – “Slurp”, Degustazione di prodotti tipici sipontini a cura dell’Associazione Arcobaleno.

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 – LUC, Lungomare Nazario Sauro – “La Socia dell’Arcobaleno”, Ballo per tutti nella tradizione sipontina, a cura dell’Associazione Arcobaleno.

Ore 19.00 – Socia uno, due, tre… Stella! – Centro “Anna Castigliego”, Corso Manfredi 254 Serata dedicata ai bambini con animazione della Ciani’s Band e i protagonisti di “Oceania” e “ Cocò”. Crepes a volontà per tutti. Organizzazione: Associazione Arte in Arco con il patrocinio del “Patto di Promozione per Manfredonia”.

Ore 21.00 – “Consolo” e accensione di Ze Pèppe. Partenza da Piazza Marconi e arrivo presso il Mercatino del Carnevale. Con la Rosa dei Venti di Salvatore Esposto e la collaborazione di Fortunato Gentile.

GIOVEDÌ 7 MARZO Ore 15.00 – PalaScaloria, via Scaloria km. 1 – Sport in maschera “Calcio in maschera” – Calcio a 5 Categoria 2010/11/12/13.

Ore 15.30 – Impianti Sportivi “Salvemini”, Via San Giovanni Rotondo – Sport in maschera “Tennis in maschera” – Torneo di Tennis.

Ore 18.00 – Luc – “Carnevale senza barriere”, momento ludico per i ragazzi delle associazioni e delle Case Famiglia della nostra città. A cura dell’Associazione PASER.

Ore 20.00 Luc– “Cuor di Coriandolo”, serata di beneficenza con ballo in maschera. I proventi saranno destinati all’acquisto di apparecchiature e dispositivi per l’ospedale di Manfredonia e alla realizzazione di spettacoli ludico-ricreativi per i piccoli presenti all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo.

VENERDÌ 8 MARZO Ore 15.30 –Sport in maschera

“Corsa in maschera” Manfredonia Corre. Partenza da Piazza del Popolo. Organizzazione: UISP Manfredonia

SABATO 9 MARZO GRAN PARATA “DELLE MERAVIGLIE” E DEI GRUPPI “NOTTE COLORATA” Notte Colorata in Sfilata – Gran Parata Serale dei Gruppi in concorso e delle Meraviglie Ore 18.00 – Partenza della Grande Parata notturna delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati. Conducono Marzia Campagna, Matteo Perillo e Valeria Tricarico. Con le Principesse del Carnevale, in concorso per il titolo che incorona la più bella e le Mini Majorettes della Scuola di Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella. Apre la Banda Città di Manfredonia, diretta dal Maestro Giovanni Esposto, con la Banda della “Ciambotta” (a cura di Manfredonia Shitposting), partecipa la Banda dell’Associazione “Sistemus” diretta da Francesco Spagnuolo, Michele Guerra e Vincenzo Aiace. Partecipano la Banda diretta dal Maestro Dino Marasco e le Majorettes guidate dall’insegnante Paola Balzamo, dell’Istituto Giordani De Sanctis. Postazione Lega Navale (Banchina di Tramontana): conduzione e animazione di Andrea Cubano. Postazione Piazzale Ferri: conduzione e animazione di Dominik. Percorso (Raduno in Viale Miramare, a partire da Via Alessandro Volta): Piazzale Ferri, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi.

Dalle ore 10.00 Beni culturali: gli Open Days. A cura del “Patto di Promozione per Manfredonia” (GAL DaunOfantino, Agenzia del Turismo, Touring Club Italiano, Slow Food e Pro Loco di Manfredonia). Ore 10,00/12,30 – Apertura straordinaria e Visita guidata “Faro di Manfredonia”. Ore 10.30/12.30 – Apertura straordinaria degli Ipogei di Siponto, in collaborazione con l’associazione ArcheoClub di Manfredonia. Ore 10.30/12.30 – Apertura straordinaria degli Ipogei Capparelli, in collaborazione con l’associazione Scic di Manfredonia. Ore 19,00 – “Chiese e Musei aperti” in città un tour esperienziale nelle chiese più antiche di Manfredonia: Chiesa di Santa Chiara, chiesa di San Domenico, Chiesa di San Matteo, Cattedrale, Cappella della Maddalena con il museo dei Santi sotto campana e Museo Diocesano. Ore 19.00 – Proiezioni video inerenti la manifestazione carnevalesca presso Info Point del Gal DaunOfantino e altri punti del centro storico.

Ore 17.00 – Chiostro del Palazzo San Domenico, Piazza del Popolo, Mostra fotografica Città di Manfredonia, a cura della Pro Loco Manfredonia.

Ore 19.00 – Socia uno, due, tre… Stella! – Centro “Anna Castigliego”, Corso Manfredi 254 Serata dedicata a Luciano Gatta. Ospite: Leo Paglione. Live Music Patrizio Di Gennaro. Organizzazione: Associazione Arte in Arco con il patrocinio del “Patto di Promozione per Manfredonia”.

Ore 19,00 – “Mascherata folkloristica e popolare” con la presenza de “I Forbicioni” con tappa finale presso la terrazza dell’info-point turistico del Gal DaunOfantino in Piazzetta Mercato;

Ore 19,00 – Percorso eno-gastronomico “A tavola con Ze Pèppe”, che si snoderà per le vie del centro storico di Manfredonia. A cura della Pro Loco di Manfredonia;

Ore 21.00 – Centro Storico Inizio della “Notte Colorata”, la notte bianca più pazza della Puglia. Animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico.

Ore 22.00 – Piazza Papa Giovanni XXIII – 14^ edizione de “LO SHOW” della Notte Colorata .

DOMENICA 10 MARZO Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – Piazza del Popolo – “Slurp”, Degustazione di prodotti tipici sipontini a cura dell’Associazione Arcobaleno.

Ore 10.00 – Chiostro del Palazzo San Domenico, Piazza del Popolo, Mostra fotografica Città di Manfredonia, a cura della Pro Loco Manfredonia.

Dalle ore 10.30 Beni culturali: gli Open Days. A cura del “Patto di Promozione per Manfredonia” (GAL DaunOfantino, Agenzia del Turismo, Touring Club Italiano, Slow Food e Pro Loco di Manfredonia). Ore 10.30/12.30 – Apertura straordinaria degli Ipogei di Siponto, in collaborazione con l’associazione ArcheoClub di Manfredonia. Ore 10.30/12.30 – Apertura straordinaria degli Ipogei Capparelli, in collaborazione con l’associazione Scic di Manfredonia. Ore 18.00 – “Chiese e Musei aperti” in città un tour esperienziale nelle chiese più antiche di Manfredonia: Chiesa di Santa Chiara, chiesa di San Domenico, Chiesa di San Matteo, Cattedrale, Cappella della Maddalena con il museo dei Santi sotto campana e Museo Diocesano. Ore 19,00 – Proiezioni video inerenti la manifestazione carnevalesca presso Info Point del Gal DaunOfantino e altri punti del centro storico.

Ore 18.30 – Casa di Riposo “Anna Rizzi” Festa della Pentolaccia alla Socia delle Pantere Grigie, a cura dell’associazione PASER.

Ore 19.00 – Socia uno, due, tre… Stella! – Centro “Anna Castigliego”, Corso Manfredi 254 La rottura della Pignatta, con animazione della Ciani’s Band. Organizzazione: Associazione Arte in Arco con il patrocinio del “Patto di Promozione per Manfredonia”.

Ore 20.00 – Cerimonia di Chiusura e Premiazione – Teatro Comunale Lucio Dalla. Spettacolo e proclamazione dei vincitori dei concorsi. Conducono Marzia Campagna e Matteo Perillo.

MOSTRE E CONCORSI D’ARTE CREAZIONI MECCANICHE IN MOVIMENTO Esposizione di sculture artigianali dell’artista sipontino Antonio Olivieri dal 21 febbraio al 3 marzo presso le ex Fabbriche di San Francesc,o dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

IL FOTOCORIANDOLO

“Manfredonia Fotografica” in collaborazione con l’Agenzia del Turismo di Manfredonia, presenta l’VIII^ edizione del Concorso fotografico “Il Fotocoriandolo” patrocinato FIAF 2019S1. Il Concorso è aperto a tutti i fotografi e si divide in 4 sezioni: Tema BN: “Libero bianconero” (Valido statistiche FIAF);Tema CL: “Libero colore” (Valido statistiche FIAF); Tema Obbligato VRA: “CARNEVALE NEL MONDO”. (Valido statistiche FIAF ); Tema Obbligato PA: “Il Paesaggio” (Valido statistiche FIAF ); Tema IL CARNEVALE DI MANFREDONIA VRB: (non valido statistiche FIAF) Scadenza iscrizioni 12 marzo. Premiazione e mostra 30 marzo. Per informazioni: www.manfredoniafotografica.it

I PAGLIACCI DI IERI E DI OGGI Mostra di vignette satiriche itinerante, curata da Paolo Riccardi in prossimità della galleria d’arte al numero civico 192 e al civico 177 di Corso Manfredi dalle ore 19 alle 22 nei giorni 23 e 24 febbraio e 2,3,9 e 10 marzo.

CREDITS Per gl’interventi artistici di Tommy Terrafino (da “Made in Sud”), Fabio Conticelli e Dino La Cecilia, Nicola Calia (da “Avanti un altro”), si ringrazia l’Agenzia Bella Vita Eventi di Foggia.

Per l’intervento artistico di Alberto Mezzetti (vincitore del “Grande Fratello 2018”) si ringrazia Mary Fabrizio e il Seashell Restaurant BarCafè del Porto Turistico di Manfredonia.

Per gli eventi sportivi si ringraziano Nicola Mangano, UISP Comitato di Manfredonia, Circolo Tennis Manfredonia, Manfredonia Calcio 1932, Accademia Manfredonia, Polisportiva Salvemini, SSD Giuseppe Angel, Manfredonia Corre, Volley Manfredonia, ASD Atletica Manfredonia Basket, Centro Sportivo Polivalente Pasquale Tomaiuolo, Manfredonia C5, Officine Pallavolo, Body Art Avviamento C5, New Tennis Club Salvemini Manfredonia.

Per l’allestimento delle vie del centro si ringrazia l’Associazione Commercianti di Manfredonia A.M.A.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata