Vico del Gargano. La forza di Angelo, 84enne rimasto un’intera notte al gelo (VIDEO)

Vico del Gargano, 26 marzo 2021. Incubo finito. Dopo quasi un giorno è stato ritrovato Angelo Del Conte, l’84 enne di Vico del Gargano, scomparso da ieri pomeriggio mentre andava in cerca di asparagi in contrada Particchiano. I parenti avevano lanciato un appello sui social che in poco tempo si è diffuso a macchia d’olio. Le ricerche, coordinate dai Carabinieri, Protezione Civile e Giacche Verdi Gruppo Gargano, sono iniziate da subito e hanno durato tutta la notte senza successo.

Questa mattina la svolta, quando alcuni cittadini e operai che stavano lavorando sul posto, hanno dichiarato di aver visto l’anziano allontanarsi lungo una determinata strada. Grazie a queste indicazioni più dettagliate, la ricerca si è concentrata maggiormente in quest’area circoscritta.

Dopo altre ore, battendo palmo per palmo la zona, l’anziano è stato finalmente individuato all’interno di un burrone. Al momento del ritrovamento era appoggiato ad un albero, circondato da rovi e impossibilitato a risalire. Nonostante la sua avanza età e una notte intera al buio e al freddo, l’uomo è in buone condizioni di salute, accertate anche dai controlli eseguiti subito dopo presso il vicino pronto soccorso di Vico del Gargano.

“Siamo contenti che la vicenda si sia conclusa nel migliore dei modi – ha scritto il sindaco Michele Sementino in un post su Facebook – Un ringraziamento ai Carabinieri di Vico e ai volontari che hanno dato una mano nelle ricerche”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola