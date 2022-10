Manfredonia, carriera Alias: “Preside viola la legge, chiesto intervento Ufficio Scolastico Regionale Puglia”

La preside dell’Istituto Comprensivo “Giordani-De Sanctis” Lara Vinciguerra si ostina ad affermare che la cosiddetta “carriera alias” sarebbe un provvedimento legale, ma in Italia la modifica dei dati anagrafici è tassativamente normata dalla legge, che prevede un complesso e rigoroso iter giudiziale sostenuto da specifiche controprove di natura medica, clinica e psicologica, volte soprattutto alla verifica dell’effettività, della stabilità e della non reversibilità della situazione personale.

Un iter di cui la “carriera alias” fa irresponsabilmente a meno, di fatto anticipando gli effetti di una sentenza che non si sa se arriverà mai e facendo ricadere tutti gli eventuali traumi e disagi di una scelta non adeguatamente ponderata sul minore. Il rischio per i ragazzi è altissimo: rafforzare in loro l’idea malsana di essere “nati nel corpo sbagliato” anche in presenza di incertezze momentanee o dettate da tendenze culturali del momento, con la possibile conseguenza di danni psicologici e fisici potenzialmente irreversibili”.