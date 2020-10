Assoluzione Marano, Avv Sodrio “Sentenza sbagliata”

“Resta l’amarezza per un omicidio brutale e senza movente, che lascia i parenti della vittima senza neppure la soddisfazione morale di avere ottenuto giustizia. Sia il mio consulente che quello del PM avevano accertato la parziale infermità con argomentazioni solide e serie. Valuterò se fare ricorso in cassazione, almeno per gli aspetti civili della sentenza, dato che non possiamo certo contare sulla procura generale, che ha chiesto l’assoluzione per totale infermità. Ora i miei clienti si chiedono ma che Stato è questo, dove una Procura della Repubblica chiede ed ottiene una condanna e un’altra procura chiede ed ottiene un verdetto del tutto diverso? Onestamente non so come spiegarglielo. Resta aperta la questione della responsabilità dei due medici che attestarono che Marano era sano di mente, consentendogli di avere il porto d’armi e di detenere un vero e proprio arsenale, tra cui la pistola con la quale uccise il povero Vasyl”, conclude l’avvocato Sodrio.