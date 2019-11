Accompagnato dagli agenti di Polizia Locale negli uffici del loro Comando perché sorpreso a bivaccare e a deturpare il giardino dell’edificio scolastico, semplicemente perché stanco di attendere si era scagliato concontro i due agenti della Polizia Locale che erano impegnati nelle verifiche della sua identità. E’ accaduto mercoledì scorso a Torremaggiore.

I 2 agenti aggrediti hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Torremaggiore che, arrivati tempestivamente, con non poche difficoltà hanno fermato il ragazzo, portandoselo quindi in caserma. Il giovane extracomunitario è stato quindi dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica, tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia, dove è tutt’ora ristretto. (Fonte Foggiatoday)