CERIGNOLA (FOGGIA) – L’inseguimento tra polizia e un uomo a bordo di un’auto, nei pressi di viale di Ponente a Cerignola, finisce con un arresto.

La pattuglia aveva infatti intercettato un’automobile guidata da un uomo che avrebbe dovuto essere ai domiciliari, ma quando hanno intimato l’alt il guidatore ha eluso il controllo e si è dato alla fuga.

Ne è nato un inseguimento terminato con l’automobile della polizia che si è ribaltata in una delle traverse di viale di Ponente.

L’uomo è stato arrestato e i poliziotti si trovano ora presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Tatarella di Cerignola per gli accertamenti, ma fortunatamente non sono in pericolo.