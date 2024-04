Manfredonia, 30 aprile 2024. “Al momento non c’è una scelta definitiva per Manfredonia. Non abbiamo deciso se saremo in campo da soli o attraverso alleanze. Non credo che ci stiamo isolando, il nostro è un percorso di rinnovamento che la politica locale non riesce ad interpretare. Quando si decide di chiudere con ex amministratori comunali coinvolti in precedenti inchieste non è possibile tornare indietro. In questo fine settimana ci sarà una decisione definitiva.”

“Per il nome del candidato a sindaco abbiamo proposto Gianluca Totaro, con ipotesi non avanzata in precedenza, ma quando ha comunicato la sua indisponibilità, abbiamo chiesto più tempo per presentare un’altra proposta”. “Avevamo necessità di una valutazione interna per Matteo Gentile, riferendo che non potevamo comunicare decisioni definitive”.

Amministrative Manfredonia, così parlo Mario Furore a StatoQuotidiano.it venerdì 26 aprile 2024.

Il fine settimana, l’ennesimo, è passato mentre, ad oggi, il M5s non ha ancora deciso se optare per un proprio candidato o per un’alleanza con una delle coalizioni presenti (Tasso, Galli, La Marca, Di Staso). Ad inizio 2024, attraverso il nome di Raffaele Fatone, il M5s sembrava al contrario avviarsi verso un proprio candidato a sindaco e una decisione nel rispetto della pianificazione elettorale. Le altre coalizioni nel frattempo hanno indicato il proprio candidato, con presentazione annessa (ad esclusione di La Marca).

“Abbiamo un faro puntato su Manfredonia. Per quanto ci riguarda la nostra compagine politica è vergine rispetto allo scenario politico locale, essendo gli unici a non essere mai stati toccati da attenzionamenti giudiziari”. “Abbiamo rotto sia con il PD che con il gruppo CON”, dichiarò Furore il 9 marzo 2024, per poi cercare un’alleanza con gli stessi democratici di Manfredonia che, stanchi di attendere il responso dei pentastellati, hanno virato su Domenico La Marca di “Insieme per Manfredonia”.

“Riavvicinare persone che si sono allontanate dalla politica, che disertano le urne perché non si sentono adeguatamente rappresentate. Scegliere persone ‘pulite’, oneste, preparate, motivate, competenti da candidare, non portatori di voti per potenti e padrini di turno”, aveva detto Furore il 9 marzo 2024.

A circa 40 giorni dal voto, nonostante il vasto lasso temporale a disposizione, continua l’attesa.