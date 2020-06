Manfredonia, lettera alla Commissione Straordinaria: “Riaprire la cultura”

quello che sta succedendo a Manfredonia, in ordine alla fruizione del patrimonio culturale, non lascia indifferente la sua comunità. La nostra città, da poco incoronata dall’ISTAT come Regina del turismo culturale pugliese – seconda, per presenze, solo a Castel del Monte e superiore a Bari ed Alberobello – rischia di rendere vano il lavoro portato avanti in tema di politiche culturali negli ultimi anni. Manfredonia, già alle prese con una situazione di alta criticità ed emergenza civile e sociale, non merita e non può sopportare anche questa mannaia: il Museo archeologico nazionale, al Castello, serrato da più di cinque anni per lavori di valorizzazione (sigh!); il Parco archeologico di Siponto, con “le Basiliche”, chiuso fino a data da destinarsi “per motivi organizzativi e tecnici”. E tutto mentre riaprono finalmente, in Italia ed in Puglia, i Musei ed i luoghi della cultura dopo le misure restrittive per l’emergenza sanitaria da Covid-19.