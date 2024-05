Manfredonia. La fine di un incubo, grazie al coraggio della denuncia.

POTREBBE INTERESSARTI // Si taglia la gola sotto casa ragazza che perseguita, arrestato 23enne nel Leccese

Un uomo di circa 65 anni è stato arrestato ieri dagli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia con l’accusa di aver perseguitato una 40enne del centro sipontino, sposata, con figli, attraverso messaggi, telefonate, invio di immagini hot modificate alla stessa, al marito, e ai parenti.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, la donna incontrava l’uomo casualmente nella città sipontina, durante normali attività quali spesa, commissioni, e in centro.

Nata fortuitamente la conoscenza, l’uomo avrebbe cominciato a perseguitare la donna dopo il rifiuto della stessa di avere una qualsiasi relazione. Da qui l’incubo attraverso appostamenti, minacce, pedinamenti, telefonate e messaggi. Per spaventare la donna, l’uomo avrebbe cominciato a inoltrare immagini della vittima – che risulterebbero modificate – di contenuto sessualmente esplicito. Le immagini sarebbero state inoltrate al marito e ai parenti della donna, che in seguito a quanto avvenuto ha subito un’alterazione del suo stato psico-fisico e delle proprie abitudini di vita.

Poi la svolta. Dopo la denuncia della 40enne di Manfredonia agli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia ieri, 03 maggio 2024, l’uomo – con residenza a Manfredonia – è stato arrestato, con successivo sequestro in un immobile di cellulari, smartphone, pc, immagini. La misura cautelare, con provvedimento a firma del Gip del Tribunale di Foggia, dr.ssa M.M. Valente, è scattata in seguito ad alcune minacce di morte che l’uomo avrebbe rivolto alla donna. Donna seguita tra l’altro – per un supporto psicologico – dal dr. Luigi Esposto, Dirigente medico c/o il Centro di Salute Mentale di Manfredonia ASL/FG.

“Questa vicenda, fortunatamente a lieto fine – dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia – dimostra che è fondamentale denunciare sempre queste persecuzioni. Va sottolineato il coraggio di questa donna che, nonostante provata dalla vicenda, ha voluto reagire alle reiterate persecuzioni. Ringrazio gli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia per le indagini e per il celere intervento. Credo che sia stata letteralmente salvata una persona, sarebbe potuta accadere qualsiasi cosa. Ringrazio per la collaborazione la mia assistita e la sua famiglia, che le è stata sempre vicina”.