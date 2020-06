Bitcoin ha fallito il test del coronavirus: tutto ciò che devi sapere

Per molto tempo, i sostenitori di Bitcoin hanno continuato a spingere l’argomento, che Bitcoin è una copertura per proteggere le attività e i loro valori in tempi di inflazione. Hanno basato la loro logica sul fatto che come l’oro, il Bitcoin non è una risorsa senza limiti. In altre parole, l’offerta è limitata, a differenza delle valute legali, che possono essere stampate secondo un Ordine esecutivo.

Questo aspetto del Bitcoin è stato severamente testato quando si è verificata la pandemia di Coronavirus. Molti sostenitori che erano scettici sulle criptovalute in generale e Bitcoin in particolare scrissero lunghi articoli, proclamando come Bitcoin fosse fallito durante la crisi.

In questo articolo, esaminiamo cosa è successo ai loro giudizi e opinioni di esperti a quasi tre mesi dalla crisi. Vediamo anche se l’argomento ‘copertura’ per Bitcoin è ancora vero o no.

Bitcoin ha fallito il test di Coronavirus?

La risposta a questa domanda è un NO enfatico!

Se stavi tenendo traccia delle notizie su Internet, social media e forum, piattaforme come il NASDAQ, Motley Fool e altri hanno annunciato il fallimento di Bitcoin durante la crisi. Ciò è stato attribuito al calo dei prezzi di Bitcoin.

La criptovaluta è scesa di oltre il 50% a metà marzo e si è attestata intorno al segno di $ 3K. Tuttavia, ciò che è accaduto post non solo ha arruffato alcune piume, ma ha anche mostrato il mondo in cui sta andando il futuro della finanza globale.

Il bitcoin ha registrato un rally più forte di qualsiasi altra azione o opzione azionaria. Ha anche superato l’oro e ha raggiunto il traguardo di $ 10K entro due mesi.

(Mentre stai leggendo questo articolo, Bitcoin viene scambiato a $ 9500 USD stabili e confortevoli).

E’ emerso dall’ombra per dimostrare a tutti che si sbagliavano. Questo è stato anche il periodo in cui molte delle più grandi società di investimento e investitori di Wall Street hanno cambiato idea riguardo alla criptovaluta.

La stampa cieca di denaro della Federal Reserve e lo stimolo hanno reso tutti consapevoli che un periodo accelerato di iperinflazione è alle porte. In uno scenario simile, gli investitori si sono affollati a Bitcoin e ad altre criptovalute come una speranza di usarlo come copertura (molto simile all’oro).

Bitcoin è una solida copertura contro l’inflazione?

La risposta è SI’!

Bitcoin continua a non solo mantenere il suo valore, ma anche a crescere e stabilizzarsi in tempi così difficili. Il crollo del petrolio e la recessione economica globale (Giappone e Germania hanno già annunciato che stanno vivendo una recessione), non hanno avuto alcun effetto sui prezzi del Bitcoin.

L’ecosistema ha visto più attività, più investimenti e più aziende tradizionali unirsi ai suoi ranghi. Cerchiamo di elencare alcuni degli sviluppi importanti per la vostra convenienza-

Una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, Samsung, ha recentemente collaborato con Crypto Exchange, Gemini, per creare un portafoglio specializzato per scambiare, acquistare, vendere e conservare Bitcoin.

Il Credit Suisse, la banca nazionale svizzera, ha permesso di scambiare oro e argento al posto dei Bitcoin. Ciò significa che puoi scambiare attività in oro e argento per acquistare Bitcoin e viceversa.

La Germania ha permesso alle banche pubbliche e private di iniziare a negoziare in Bitcoin. Le banche ora possono detenere/conservare Bitcoin ed elaborare le loro transazioni (acquisto, vendita e negoziazione).

La più alta corte dell’India, la Corte Suprema ha revocato il divieto di criptovalute. La Reserve Bank of India (la banca centrale dell’India) ha anche notificato che attualmente non vi è illegalità quando si tratta di negoziazione, acquisto o vendita di criptovalute.

Gli investitori di Wall Street come Paul Tudor Jones di Tudor Investment Corporation hanno annunciato un supporto enfatico per Bitcoin nel maggio 2020.

Conclusioni

Tutti i motivi sopra indicati sono sufficienti per dimostrare che Bitcoin come attività finanziaria è qui per rimanere, indipendentemente da quanto siano motivati i suoi scettici. La popolarità di Bitcoin ha fatto sì che le persone normali inizino a investire nella criptovaluta.