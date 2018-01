Manfredonia, acque zona Porto turistico di Manfredonia (Immagine d'archivio - Bm)

Di:



Bari/Manfredonia, 12 gennaio 2018. CON recente determina regionale, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di una elisuperficie in elevazione presso il porto turistico di Manfredonia “Marina del Gargano”, redatto dall’ingegnere Pietro Consiglio, legale rappresentante della Società semplice di ingegneria e architettura OPUS. Il costo, relativo alle sole lavorazioni, al netto di Iva, ammonta a 1.849.339,62, somma superiore alla cifra stanziata nel bilancio regionale.

“Alla luce dell’aumento del costo per la realizzazione dell’opera” in questione, “superiore alla cifra stanziata” nel bilancio regionale, “il Servizio Attività tecniche ed Estimative si sta adoperando per individuare un’area alternativa sui cui realizzare la elisuperficie”. Da qui, sarà la Giunta regionale a stabilire ora, dopo aver ricevuto una relazione relativa ai fatti, se dare indicazione per realizzare l’elisuperficie su un sito diverso all’interno del Comune di Manfredonia o “se proseguire con la progettazione esecutiva, relativamente al sito attuale (Porto turistico,ndr), integrando il finanziamento”. Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata Manfredonia. Costa troppo l’elisuperficie sul porto turistico: discussioni in corso ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.